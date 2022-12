Allarme rientrato per Rabiot, il centrocampista giocherà la finale

L’indisponibilità di Coman aveva messo in allarme l’intero spogliatoio della Francia con l’ipotesi di un vero e proprio focolaio, Adrien Rabiot però ieri è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e domenica sarà in campo nella finale contro l’Argentina.



La Francia ha iniziato il suo campionato del mondo tra mille infortuni e problemi fisici e nelle ultime settimane Deschamps aveva perso anche Upamecano, Rabiot e Coman per sintomi influenzali.

Il tecnico francese temeva un vero e proprio focolaio ma nelle ultime ore il centrocampista della Juventus è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e tornerà disponibile per la finale di domenica.

Negli ultimi giorni si respirava un’aria di grande preoccupazione nello spogliatoio dei campioni del mondo: erano risputante improvvisamente mascherine e gel disinfettanti con i calciatori che cercavano di limitare al massimo ogni tipo di contatto.

Il pericolo però pare essere scongiurato dalle immagini degli allenamenti, il centrocampista della Juventus è infatti tornato in gruppo svolgendo la partitella di allenamento con i propri compagni.

Kingsley Coman invece è ancora ai box e difficilmente recupererà per la sfida contro l’Argentina.

« Avec un pull » ❄️😂 Adrien Rabiot à de l’humour, mais il surtout est de retour à l’entraînement 🥰 #WorldcupQatar2022 #FRAARG 📹 @equipedefrance / IG pic.twitter.com/d1od16WOag — Clovis (@Sivolc) December 15, 2022

Rabiot torna ad allenarsi: contro l’Argentina ci sarà

Sorridente e molto tranquillo Rabiot ha svolto l’intero allenamento con la squadra scherzando anche con il responsabile social delle Federazione sulle condizioni climatiche del Qatar.



Le immagini e le condizioni di Rabiot danno probabilmente ragione a Didier Deschamps che aveva giustificato gli infortuni all’utilizzo dell’aria condizionata.

Finora il tecnico marsigliese non ha mai rinunciato al centrocampista della Juventus, sembra scontato ipotizzare la presenza di Rabiot nell’undici titolare anche nella finale di domenica.

La Francia scenderà in campo con il collaudato 4-2-3-1 dove Rabiot e Tchouameni avranno il compito di dare quantità e qualità al reparto.

In caso di forfait del numero 14 ci sarà spazio per uno tra Fofana (che ha giocato nell’ultimo match contro il Marocco) e Camavinga.

I “Galletti” possono comunque sorridere per il pieno recupero di uno dei calciatori al momento più in forma della rosa: Rabiot negli ultimi mesi si è dimostrato decisivo sia con la Juventus che con la nazionale ed a gennaio tratterà proprio con il club piemontese il suo rinnovo contrattuale.

Appuntamento a domenica quando alle ore 16 Francia ed Argentina si giocheranno la finale del campionato del mondo.