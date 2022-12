Rischio listeria, questo formaggio conterrebbe batteri: ritirato dagli scaffali LIDL

Un nuovo richiamo alimentare da parte del Ministero della salute ci fa sapere che un prodotto LIDL è a rischio listeria.

Non sono rari i ritiri alimentari nel nostro Paese. I controlli ai prodotti sono davvero rigidi, ma alcuni possono sfuggire. Per questo è essenziale che in questi casi si rimedi al più presto.

Il Ministero della salute fa sapere agli italiani che dovranno restituire un prodotto che acquistavano sempre al LIDL. Si tratta di un alimento che potrebbe contenere listeria. Proprio per evitare una potenziale diffusione della contaminazione, è necessario seguire le linee guida offerte dalle istituzioni del nostro Paese.

Un nuovo ritiro alimentare, è rischio listeria

Il Ministero della salute è sempre attento ai prodotti che finiscono sulle nostre tavole e che potrebbero nuocere alla nostra salute. Ed è per questo che per precauzione ha ritirato un prodotto amatissimo del LIDL.

La ragione è il rischio listeria. L’infezione da listeria (listeriosi) può provocare tutta una serie di sintomi, simili a quelli delle gastroenteriti. Le manifestazioni più tipiche sono la febbre, la nausea, la diarrea, i dolori muscolari, il mal di testa.

Esistono tanti modi per evitare di contrarre quest’infezione molto diffusa ancora ai nostri giorni. Uno di questi è evitare di entrare in contatto con alimenti contaminati. In generale, i consigli sono quelli di cuocere interamente tutti i cibi, lavarli con grande attenzione.

E poi ancora evitare di mettere insieme prodotti crudi con prodotti cotti, di mangiare formaggi che non hanno subito il processo di pastorizzazione. Non solo i cibi, ma anche gli strumenti che utilizziamo in cucina vanno lavati con cura.

Ora il Ministero dice che il rischio listeria è presente in un prodotto che chiunque abbia acquistato dovrà restituirlo presso uno dei vari LIDL sparsi sul nostro territorio.

Prodotto LIDL ritirato: lotto e caratteristiche

Il ritiro alimentare da parte del Ministero della salute è avvenuto il 13 di dicembre del 2022. I consumatori sono rimasti sconvolti dalla scomparsa di uno dei prodotti del LIDL che più amavano.

Il rischio listeria, però, esiste ed è per questo che le istituzioni hanno dovuto intervenire. Ecco di seguito la scheda del ritiro alimentare:

Come avrete avuto modo sicuramente di leggere nella scheda ufficiale del ritiro alimentare pubblicata dal Ministero della salute, il prodotto in questione è conosciutissimo e molto amato.

Non è altro che il pecorino stagionato al tartufo appartenente alla marca “Deluxe“. E’ della linea gourmet prodotta in Italia e distribuita su tutto il territorio italiano proprio dalla catena di supermercati.

Nello specifico, il lotto che potrebbe essere contaminato è quello che corrisponde al codice TA222744. La confezione ritirata è quella da 180 grammi, venduta al prezzo di 21,99 euro al kg e con data di scadenza il 19 di marzo del 2023.

Ora, chiunque abbia comprato questo lotto di prodotto non deve far altro che riportarlo al supermercato, anche nel caso in cui non fosse più in possesso dello scontrino. Una volta al LIDL riceverebbe un rimborso totale per l’acquisto.

Chiunque non potesse restituirlo, naturalmente non dovrebbe consumarlo e invece dovrebbe gettarlo.