Maltempo anche in Puglia, il vento ha abbattuto luminarie ed alberi

Il maltempo sta imperversando lungo tutta la zona adriatica. In particolare, nel Salento la situazione è alquanto complicata. Qui la pioggia ed il vento hanno fatto crollare molti alberi, ma anche le luminarie preparate per la festa patronale.

Disagi, non solo in Puglia, ma anche in Emilia Romagna dove diversi fiumi sono esondati. Vediamo qual è la situazione.

Maltempo in Puglia

Il maltempo ha rovinato il ponte del primo maggio in tante regioni d’Italia, ma non è finita qui. Sono ancora molte le zone del nostro paese che sono attraversate da un’ondata di maltempo violenta, con pioggia e vento che sembra non avere fine. Se in Emilia Romagna, la situazione è di vera emergenza, con fiumi esondati, campi allagati e anche persone che sono state costrette ad abbandonare le loro case, anche in Puglia la situazione non è delle migliori.

Vento e pioggia stanno flagellando tutto il Salento dove, in particolare, forti raffiche di vento stanno condizionando l’incolumità di tantissimi cittadini. Molti sono gli alberi sradicati e, in alcune zone, anche le luminarie preparate ed allestite per la festa del Santo patrono sono andate abbattute.

In particolare, nella provincia di Lecce, diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, per liberare strade e ferrovie da alberi caduti, ma mettere soprattutto in sicurezza le luminarie della festa patronale di Diso.

È stato il vento forte ad abbattere e far cadere in terra le luminarie. Sono state le squadre dei pompieri di Tricase che hanno provveduto, poi, a mettere in sicurezza anche le impalcature che sostenevano le luminarie stesse, che erano state lì poste per una delle più importanti, quanto grandi, feste patronali di tutto il Salento.

Danni nel Salento: luminarie abbattute dal vento

Al momento del crollo, fortunatamente, non sono state ferite persone. Solo tanto spavento e danni alle luci stesse. Come dicevamo, però, pioggia e vento stanno flagellando tutta la zona del nostro Paese che affaccia sull’Adriatico. Ancora in Puglia, infatti, i pompieri sono dovuti intervenire anche su diverse strade, anche provinciali.

Nello specifico, sono stati resi necessari gli interventi dei Vigili del Fuoco lungo la provinciale Minervino-Specchia Gallone. Qui un cavo Enel è caduto sulla strada, ma anche sulla strada statale Presicce Acquarica. Poi anche sulla Alezio-Taviano e sulla Miggiano-Lugagnano. Su queste ultime due arterie viarie, a cadere sulle corsie, abbattuti dal vento, sono stati alcuni alberi.

Cadendo, hanno così impedito il transito degli autoveicoli. Lavoro intenso anche sulla strada che collega la cittadina di Nardò a quella di Avetrana e, anche, sulla litoranea fra Otranto e Santa Cesarea Terme, anche qui per la caduta di alberi.

La situazione maltempo non ha risparmiato nemmeno le ferrovie sud – est dove i pompieri sono intervenuti per rimuovere alberi caduti anche sulla linea ferroviaria. Secondo quanto indicato dagli esperti, il tempo dovrebbe migliorare già a partire da questa sera.