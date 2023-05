Maltempo in Emilia Romagna, crolla una casa: due dispersi | Anziano in bici travolto dalla piena

Fiumi esondati, smottamenti e crolli: sono questi i primi, drammatici epiloghi dell’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna.

Al momento sono centinaia gli sfollati, mentre si cercano due persone disperse sotto il crollo della loro casa a Fontanelice di Imola (Bologna). Un anziano in bici è stato travolto dalla piena del fiume Senio ed è morto annegato.

Emilia Romagna flagellata dal maltempo

La terribile ondata di maltempo che ha travolto l’Emilia Romagna ha fatto una vittima nel Ravennate: si tratta di anziano, che è stato travolto e ucciso dalla piena del Senio, mentre percorreva – in sella alla sua bici – una strada che era stata chiusa per precauzione.

La tragedia è avvenuta questa mattina a Castel Bolognese. A Fontanelice di Imola (Bologna) è crollata una casa in seguito a uno smottamento. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare le persone rimaste intrappolate sotto il crollo. Sarebbero due i dispersi, dei quali – almeno per il momento – non si hanno notizie. Da questa notte sono centinaia le persone che sono state allontanate dalle loro abitazioni e tanti anche i disagi alla circolazione ferroviaria. A causa del maltempo infatti sono stati interrotti i collegamenti ferroviari, in particolare tra Russi e Lugo, tra Faenza e Forlì e fra Lavezzola e Mezzano. Disposta anche la chiusura delle scuole. In campo è sceso anche l’esercito e diverse squadre di supporto ai vigili del fuoco emiliani stanno arrivando da varie regioni del nord Italia.

La pioggia è andata avanti incessante per tutta la notte e l’allerta per i fiumi in piena prosegue, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna. La zona più critica al momento è quella del Ravennate: la città di Castel Bolognese si è svegliata sott’acqua e sono stati chiusi diversi tratti della via Emilia.

Chiuse anche diverse strade provinciali nel Bolognese. Sempre a causa di una frana che ha rotto la tubatura principale, l’erogazione del gas è stata interrotta in tutta Predappio.

Cinquemila persone a rischio evacuazione

Sono oltre 450 le persone evacuate a Faenza, mentre la criticità fa rotta verso Bagnacavallo, dove il fiume Lamone ha rotto gli argini. Il prefetto Castrese De Rosa ha ordinato l’evacuazione della zona industriale. Per De Rosa sono cinquemila le persone a rischio evacuazione nel Ravennate: “La situazione è critica ma forse il peggio è passato perché il tempo sta migliorando”.

Dalla siccità alle inondazioni in pochi giorni. Eventi meteorologici sempre più estremi.

Il governo invece di dichiarare lo stato di calamità naturale proclami l’emergenza climatica e adotti provvedimenti a sostegno dei comuni colpiti in Emilia Romagna e Sicilia. No fonti fossili pic.twitter.com/pAqLltKF6a — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) May 3, 2023

I vigili del fuoco sono al lavoro anche a Cesenatico, per liberare scantinati e garage dall’acqua piovana accumulata.