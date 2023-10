Maltempo a Parma, crollato il ponte sul Taro a Ozzanello

Sul posto sono a lavoro i tecnici della viabilità. Il ponte sul taro sarebbe crollato dopo la piena del fiume, ingrossato dalle forti piogge che in queste ore stanno cadendo sull’Emilia.

Un pilone del ponte avrebbe ceduto.

Crollato il ponte sul Taro a Ozzanello

L’ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo sull’Emilia Romagna ha già provocato i primi, ingenti danni. Questa mattina è parzialmente crollato un ponte sul fiume Taro, a Ozzanello, nel comune di Terenzo.

Sul posto sono a lavoro i tecnici della viabilità. Un pilone del ponte avrebbe ceduto, facendo crollare la struttura.

Ed è crollato il ponte. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/4TlUA9LE8A — Doluccia 🦋 #credicisempre (@doluccia16) May 3, 2023

Intanto la situazione nella provincia Parmense resta piuttosto critica. La zona più colpita dalle precipitazioni è la Val Baganza, dove si registrano vasti allagamenti nei comuni di Berceto e Calestano. In 19 comuni della provincia, le scuole sono rimaste chiuse.

In via precauzionale il Comune di Parma ha disposto la chiusura del ponte dei Carrettieri, che sarà riaperto quando diminuirà la portata del torrente Baganza. La Protezione Civile si è riunita per fare il punto sulla situazione, con particolare attenzione alle strutture scolastiche e agli alloggi popolari della città.