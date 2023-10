Si tratta di una donna di 56 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del decesso, che potrebbe essere sopraggiunto in seguito a un malore.

A segnalare la presenza del corpo senza vita della donna è stato un passante, che – verso le 9:30 di questa mattina – ha allertato il 118.

Cadavere di una donna nel lago del parco Ducale di Parma

