Trovato un cadavere in un sottopasso vicino allo stadio “Maradona”, forse voleva entrare senza biglietto

Si tratta di un uomo di 42 anni, incensurato, morto dopo essere precipitato per almeno 20 metri. L’uomo avrebbe tentato di entrare allo stadio per assistere al match contro il Milan, che si è disputato domenica sera.

Il corpo era in un cunicolo nel parcheggio abbandonato sotto il settore ospite dello stadio.

Trovato un cadavere in un sottopasso vicino allo stadio “Maradona”

La scorsa notte è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 42 anni nell’area abbandonata del parcheggio nei pressi dello stadio Maradona di Napoli. Si tratta di un italiano, che sarebbe deceduto dopo essere precipitato per almeno 20 metri, forse nel tentativo di entrare allo stadio senza biglietto.

La vittima, che era in compagnia di un amico, si sarebbe arrampicata, ma nel farlo è precipitata al suolo. Sul posto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e della scientifica. Il cadavere è stato segnalato al termine della partita da un passante. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per il 42enne non c’era più nulla da fare.