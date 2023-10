Maltempo a La Spezia, frane e alberi abbattuti

In località Stretta c’è stata una frana di fango che ha invaso la carreggiata. Il comune ha invitato i cittadini a non uscire di casa, se non strettamente necessario.

In provincia di La Spezia le scuole sono rimaste chiuse in diversi comuni.

Maltempo a La Spezia

Maltempo nella notte a La Spezia. Nelle scorse ore era stata diramata un’allerta arancione da parte dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. La protezione civile segnala alberi caduti dalle Cinque Terre all’entroterra. Nel quartiere della Pianta diversi alberi sono caduti e a Valdellora un albero è finito sul tetto di un’abitazione In località Stretta c’è stata una frana di fango che ha invaso la carreggiata. Anche la provinciale 38 per Pignone è stata interessata dal crollo di un albero in locale Colle di Gritta nel territorio di Monterosso.

A La Spezia si sono registrate raffiche di vento a 100 chilometri orari. Diverse le scuole rimaste chiuse per la giornata di oggi.