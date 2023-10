Alberto Genovese resta in carcere

Alberto Genovese, l’ex imprenditore condannato a 6 anni e 11 mesi per violenza sessuale, deve restare in carcere. A deciderlo sono stati i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che hanno respinto l’affidamento terapeutico a una comunità, a cui si erano appellati i legali di Genovese. Una richiesta che può essere avanzata solo nel caso in cui la pena ancora da scontare non sia superiore ai 6 anni. L’imprenditore, a cui restano da scontare poco meno di 4 anni di carcere, è stato in una clinica per combattere la sua tossicodipendenza. Dopo questo percorso, nel febbraio scorso è arrivato nel carcere di Bollate, dopo un primo periodo di detenzione nel carcere di San Vittore.

Le accuse e la condanna