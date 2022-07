Malore sul Monte Ponta: si accascia a terra e muore escursionista 54enne

Una semplice gita in montagna è finita in tragedia. Dopo aver lamentato un dolore l’escursionista si è accasciato a terra ed è morto sotto gli occhi degli amici. Per l’uomo non c’è stato niente da fare.

La vittima di questa tragedia è un uomo di 54 anni, amante delle escursioni, della natura e dell’aria aperta.

Franco Bozzolin era in escursione con un gruppo di amici e parenti e mentre percorrevano il sentiero è successo l’inaspettato.

L’uomo si è infatti accasciata a terra e non sai è più rialzata. Aveva precedentemente accusato un forte dolore al petto.

Un’escursione finita in tragedia

L’uomo durante il tragitto del monte Ponta aveva lamentato un improvviso e forte dolore al petto.

Il gruppo di amici e parenti stava risalendo il sentiero 499 del monte Ponta, ed in pochi istanti Franco è morto.

In un istante si è accasciato a terra, ma nonostante i soccorsi repentini sul posto non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

Per tentare di salvargli la vita gli amici e i parenti lì presenti, hanno contattato immediatamente i medici.

L’equipe medica è arrivata in un attimo ed ha praticato la manovra di rianimazione.

Il gruppo di medici è atterrato poco più distante dal luogo del fatto tra gli alberi con l’elicottero di Dolomiti Emergency per aiutare l’uomo.

Purtroppo per l’escursionista di 54 anni non c’è stato niente da fare.

La salma è stata poi recuperata dall’equipe e trasportata a valle. Da qui è poi stata affidata al carro funebre.

Le cause della morte

L’uomo in base ai fatti e ai dolori descritti potrebbe aver avuto un attacco di cuore.

Sarebbe perciò possibile, che a togliere la vita a Franco Bozzolin sia stato un infarto fulminante.

Il corpo dell’uomo è stato poi portato a valle e consegnato alle pompe funebri che organizzeranno con la famiglia il funerale per dare l’ultimo saluto all’uomo.