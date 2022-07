Alimenti, questi non scadono MAI: eppure li buttiamo sempre | Non lo sa nessuno

Alimenti: ci sono diversi alimenti che non scadono mai. Anche se li buttiamo via, è sempre possibile consumarli. Ecco quali sono.

Ogni giorno prestiamo massima attenzione alla data di scadenza degli alimenti che acquistiamo al supermercato o in qualche negozio di alimentari. Ci sono degli alimenti che non scadono mai e che li buttiamo sempre. Non tutti sono a conoscenza del fatto che ci sono diversi prodotti alimentari che riportano la dicitura “data di scadenza” e “consumare entro“.

Alimenti, la data di scadenza del prodotto: facciamo chiarezza

In base al Regolamento Europeo dell’anno 2011, le etichette dei prodotti alimentari che acquistiamo deve riportare una dicitura che indichi il TMC (“termine minimo di conservazione” ovvero il tempo entro il quale gli alimenti mantengono intatte le proprie caratteristiche nutritive ed organolettiche).

Sui prodotti alimentari non soggetti a rapida deperibilità è presente la dicitura “consumare preferibilmente entro” seguita dal mese e dall’anno.

La dicitura “consumare entro” indica la data oltre la quale il prodotto alimentare perde le sue proprietà organolettiche e nutritive.

Alimenti, questi prodotti non hanno una data di scadenza

Ci sono alimenti che hanno un potere antimicotico, antibatterico ed antibiotico: alcuni prodotti alimentari sono stati rinvenuti dagli archeologi all’interno delle tombe dei faraoni e sono ancora commestibili.

Sale

Importante risorsa per la salute degli alimenti, il sale è un potente conservante naturale: la salagione è un metodo conosciuto da secoli per la conservazione degli alimenti freschi. Il sale ha una forte capacità idroscopica: è un composto che elimina l’acqua dagli alimenti ed inibisce che i batteri e le muffe possano moltiplicarsi.

Cioccolato

Altro alimento che non ha scadenza il cioccolato, la cui temperatura di conservazione ideale è compresa tra 14 e 18°C. Il cioccolato è considerato un elixir di lunga vita: riduce infarti, ictus e diabete. Bastano 20 grammi ogni 2 giorni per prevenire le patologie croniche, tra cui il cancro.

Zucchero

Altro conservante naturale è lo zucchero, l’ingrediente principe della pasticceria. Anche lo zucchero, come il sale, assorbe l’acqua degli alimenti ed inibisce che i microrganismi proliferino.

Miele

Il miele non è attaccato dai microrganismi responsabili delle alterazioni degli alimenti (batteri e muffe). Con l’invecchiamento del prodotto i cambiamenti hanno un impatto negativo sulla qualità del prodotto alimentare. Si verifica un aumento dell’acidità, degli zuccheri complessi ed una perdita di sostanze volatili.

Tonno in scatola

Un alimento apprezzato sia dai grandi che dai piccini è il tonno in scatola, che viene apprezzato per il suo gusto e per il modo in cui viene preparato. Grazie alla sterilizzazione in autoclave, il tonno in scatola resta integro per anni e anni.

Riso

Altro alimento che deve essere conservato a temperatura inferiore ai dieci gradi è il riso. Inoltre, deve essere conservato in atmosfera protetta, ovvero eliminando tutto l’ossigeno.

Salsa di soia

Altro alimento che non scade è la salsa di soia, che è costituita dal sale, un conservante naturale. La stessa soia subisce un processo di fermentazione che, con l’aggiunta del sale, ha una lunga durata.