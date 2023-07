Si avvicina all’improvviso verso i bagnanti, quando capiscono iniziano a scappare

Una rilassante vacanza può trasformarsi in un incubo in un attimo, proprio come è accaduto a questi bagnanti in una spiaggia spagnola.

Quando si è bambini, come è giusto che sia, non si possiede ancora la consapevolezza del fatto che tutto, da un momento all’altro, possa cambiare. Questa, infatti, è una cosa che impariamo anno dopo anno sulla nostra pelle. Ed è proprio grazie a questa altalena di eventi costanti e continui che capiamo, a un certo punto, quanto è importante prestare massima attenzione a ciò che ci accade intorno.

La vita è in continuo divenire, e in questo turbinio a tutti capita di vivere momenti belli e momenti brutti. Ci sono giorni in cui le emozioni positive invadono il nostro cuore e altri in cui, al contrario, rabbia e dolore non accennano a lasciarci in pace. E poi c’è la tranquillità, la classica “pace dei sensi” che proviamo solo in determinate situazioni. È la stessa che avvertiamo quando siamo in vacanza, e in quei momenti pensiamo che niente e nessuno possa portarci via quella sensazione.

Questo, almeno, è quello che vorremmo che fosse, ma la realtà è che può succedere di tutto, in qualsiasi momento, proprio come hanno potuto constatare i bagnanti intenti a nuotare nelle acque di una spiaggia di Alicante. Non appena si sono resi conto dell’accaduto, le persone hanno iniziato a scappare e a mettersi in salvo, ma ciò che hanno visto e vissuto rimarrà sempre impresso dentro di loro.

Bagnanti spaventati che scappano dall’acqua

Il momento dell’anno che aspettiamo tutti è quello in cui siamo liberi di fare le valigie, partire e recarci verso la destinazione che tanto abbiamo sognato. D’estate, ovviamente, le mete più ambite sono quelle di mare, dove le giornate scorrono all’insegna di relax in spiaggia, tanto divertimento e nient’altro. Ed è proprio questo il contesto da favola che pensavano e speravano di vivere, il 15 giugno scorso, tutti i bagnanti recatisi in una spiaggia a sud di Alicante. Ma così non è stato.

A un certo punto, infatti, il bagnino ha incitato tutti i presenti a uscire dall’acqua a causa della presenza di un grande squalo che nuotava quasi in prossimità della riva. I bagnanti hanno iniziato a correre, spaventati, per mettersi in salvo, ma un’anziana signora è rimasta più indietro degli altri, e due uomini sono tornati indietro per aiutarla a uscire dall’acqua.

Tutto è bene quel che finisce bene

La storia dello squalo avvistato vicino alle coste di una spiaggia a sud di Alicante è stata talmente incredibile da essere stata raccontata persino dal celebre quotidiano britannico Daily Mail, ma per fortuna, tutto si è risolto nel migliore dei modi.

L’animale, infatti, probabilmente anch’esso disorientato, si è allontanato e diretto a largo quasi subito, mentre tutti i bagnanti sono riusciti fortunatamente a uscire illesi da questa avventura.

La donna anziana che durante la fuga è stata aiutata da due benefattori, però, così come riportato dal suddetto giornale, è rimasta molto scossa dalla situazione. Sembra che abbia avuto addirittura un attacco di panico una volta realizzato quanto accaduto. Ma tutti i presenti, per fortuna, risultano essere sani e salvi.