Gli indici clinici e di laboratorio erano indipendenti fra loro e serviranno altre ricerche per capire quanto il tampone salivare possa spingersi oltre per diagnosticare correttamente la malattia di Parkinson e non solo segnalarne l’eventualità.

Certamente il marker principale rimane l’alfa-sinucleina oligomerica, che può distinguere addirittura chi è nella fase iniziale della malattia da chi non ce l’ha affatto, con una sensibilità del 100%.

Ora bisognerà studiare quanto i nuovi marcatori salivari possano influenzare quello principale e quindi arrivare a un significato prognostico mai avuto prima.

Sebbene sia solo agli inizi, lo studio getta le basi per una nuova e rivoluzionaria scoperta in ambito medico in merito a questa dannosa e debilitante malattia.