Bollette, risparmia energia col trucco del lenzuolo: lo conoscono in pochi

Il caro bollette non smette di creare disagi nelle famiglie italiane, spaventate da cosa potrà succedere il prossimo inverno, il più costoso di tutti i tempi. Ecco che escono fuori diversi trucchi per risparmiare, come quello del lenzuolo. Vi sveliamo di che si tratta.

Sono milioni gli italiani in difficoltà a causa del caro bollette, una situazione che sta mettendo a dura prova tantissime persone, soprattutto in questi mesi che si apprestano all’inverno.

Ci sono molti metodi che in pochi conoscono per risparmiare, ma che ora in questo periodo storico vengono messi in pratica da tanti. Conoscete quello del lenzuolo? Ecco di che si tratta.

Il trucco del lenzuolo per risparmiare sulle bollette: come si fa

Secondo una nuova indagine di Facile.it, sono più di 4 milioni gli italiani che non sono più in grado di pagare le bollette di luce e gas.

Tutto questo a causa dei rincari di questi mesi, che hanno fatto salire alle stelle i costi delle bollette, mettendo a durissima prova i cittadini.

In questa situazione d’emergenza, si devono trovare tutti i metodi possibili per poter risparmiare energia in casa, a partire dall’utilizzo degli elettrodomestici.

Utilizzare la lavatrice di sera, fare la lavastoviglie a pieno carico e a temperature moderate, sono solo alcuni dei consigli utili per risparmiare.

C’è poi il trucco del lenzuolo, che sarà utile ai malati di asciugatrice, ovvero per quelle persone che non possono fare a meno di questo elettrodomestico.

L’asciugatrice, però, consuma tantissimo, forse è tra quelli che consuma di più ecco perché bisognerebbe moderare il suo utilizzo.

Con il trucco del lenzuolo si possono asciugare lo stesso i panni bagnati e lavati, come? Prima di tutto procuratevi un lenzuolo pulito e asciutto.

Poi, posizionate lo stendino con i vestiti bagnati vicino a un termosifone in casa, copritelo con il lenzuolo asciutto bloccandone un lato dietro al termosifone.

In questo modo, i panni saranno tutti coperti perfettamente e il calore si accumulerà meglio sul bucato, asciugandolo velocemente. Non vi sembra un trucco perfetto per eliminare l’asciugatrice?

Sicuramente lo è, come tanti altri trucchi per risparmiare.

Trucchi infallibili per risparmiare energia

Sono in tanti gli italiani scoraggiati dalla situazione generale in Italia, a causa del caro energia.

Ma non bisogna perdersi d’animo, perché ci sono altri trucchi da segnare per cercare di risparmiare qualche soldo in bolletta.

Prima di tutto, acquistate lampadine a risparmio energetico, mettendole in tutta la casa, ricordandosi sempre di non accendere inutilmente troppe luci insieme. Sfruttate al massimo la luce naturale durante il giorno, cercando di non accendere le luci almeno durante il giorno.

Non lasciate gli apparecchi come televisione e radio in stand-by, perché anche così consumano energia.

Usare lavastoviglie e asciugatrice (come abbiamo detto) in modo oculato, senza sprecare e in orari precisi, per non consumare eccessiva energia. Pulire il ferro da stiro dal calcare e tenere sotto controllo l’aspirapolvere, evitando anche la funzione turbo durante l’uso, che spreca più elettricità.

Insomma, esistono diversi accorgimenti da poter usare per risparmiare sulla bolletta, cercando così di non arrivare a fine mese con cifre alle stelle.