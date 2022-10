“Potrebbe arrivare un figlio” Clamoroso Totti-Bocchi: la frase del fidatissimo del Capitano

Francesco Totti non è soltanto uscito allo scoperto con Noemi ma sembra fare davvero sul serio. Dopo aver acquistato casa a Roma Nord per starle accanto è emersa una notizia bomba lanciata dall’amico fraterno del calciatore ovvero Alex Nuccetelli.

Dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi il capitano ha cercato di mantenere un profilo basso nonostante sia emersa fin da subito la sua storia con Noemi Bocchi. L’attenzione mediatica non ha mollato i protagonisti di questa vicenda a lungo e sul web ma anche sui giornali se ne sono sentite di tutti i colori. Ora arriva un’indiscrezione del migliore amico di Totti che rivela la possibilità di un bambino per la coppia Bocchi Totti.

Totti e Noemi, il desiderio di un figlio

Francesco Totti si è finalmente esposto con la sua nuova compagna dopo mesi di indiscrezioni che hanno reso impossibile vita alla nuova coppia ma anche a Ilary Blasi. Non dimentichiamo che la ex coppia ha tre figli e anche Noemi è già mamma perciò per molto tempo nessuna delle parti interessate ha parlato esplicitamente della separazione. Anche se era già tutto noto la svolta è stata quando Francesco ha deciso di rilasciare un’intervista dove spiegava il suo punto di vista.

Ha confessato di aver passato un duro periodo dopo aver scoperto dei messaggi nel telefono di Ilary che però ha inizialmente tenuto per lui. La situazione è sfuggita di mano ed è sprofondato nella depressione e con l’aiuto poi di Noemi ha ritrovato l’equilibrio perduto. negli ultimi giorni Totti o la Bocchi sono stati visti in diversi locali della capitale e ormai hanno deciso di non nascondersi più. Nuccetelli ha svelato a Diva e Donna, qualcosa in merito alla nuova coppia ma soprattutto al suo amico che ha lasciato senza parole i fan. Si tratta del desiderio di avere un figlio e la notizia ha spiazzato tutti.

La dichiarazione inattesa di Nuccetelli

Totti e Noemi stanno vivendo il loro amore alla luce del sole senza nascondersi ma neanche ostentando troppo. La Bocchi, nuova fiamma del Pupone, ha organizzato una festa a sorpresa per il compagno, dove ha riunito amici e famiglia, e finalmente il sorriso è tornato sul volto del campione. Rilassato e felice ha fatto gioire anche i suoi fan che non si perdono neanche una mossa del loro beniamino.

Alex Nuccetelli ha già parlato di Totti e ne ha elogiato le qualità spiegando che ciò che è emerso sul modo di essere non è la realtà dei fatti. Ha più volte spiegato che se fosse stato per Totti non avrebbe mai lasciato la Blasi ma le cose non funzionavano più e lui è uno che tiene e immensamente alla famiglia.

Il pr ha spiegato che se Totti si è sbilanciato con Noemi è perché ha capito che il suo matrimonio era finito per sempre. Ora vuole dedicarsi a un nuovo percorso accanto alla sua compagna e se da un lato precisa che non crede che Francesco si sposerà mai più dall’altro annuncia che invece potrebbe avere voglia di un figlio. Notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e che sicuramente alzerà un bel polverone.