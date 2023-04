Mai più capelli bianchi con questo rimedio naturale: non spendere soldi inutili

Ha i capelli bianchi e vuoi coprirli ma desideri risparmiare? Ecco un rimedio naturale per realizzare una tintura efficace e a basso costo, che non ha nulla da invidiare a quelle che trovi in commercio!

Un rimedio efficace per tingere la chioma è il caffè, un prodotto capace di coprire i capelli bianchi in modo naturale e senza rovinarli. Proprio così, le tinture che trovi sul mercato spesso contengono sostanze chimiche che a lungo andare risultano dannose per la chioma e la rendono secca e stopposa.

Poiché ad un certo punto della vita i capelli bianchi sono inevitabili, giunge il momento di usare una tintura. Invece di correre al negozio, ecco una ricetta facile a base di caffè che puoi preparare in casa per ottenere una tintura dagli effetti straordinari!

Il caffè ottimo per tingere i capelli bianchi

Il caffè è un’ottima alternativa al posto delle colorazioni chimiche, visto che si tratta di un prodotto naturale. Ideale per chi ha i capelli castani o scuri, copre alla perfezione i capelli bianchi e possiede anche proprietà rinforzanti per la cheratina.

Preparare la tintura al caffè in casa è molto facile, ecco cosa ti serve:

2 cucchiai di caffè;

2 cucchiai di cacao;

2 cucchiai di amido di mais;

2 tazze d’acqua;

1 tuorlo d’uovo;

1 cucchiaio di aceto di mele.

Come preparare la tintura al caffè

Ecco di seguito la procedura per ottenere una tintura al caffè efficace per non avere mai più capelli bianchi:

Prendi due cucchiai di caffè e due tazze di acqua;

Metti tutto in un pentolino e porta a bollore;

Fai bollire fino a quando il caffè non si scioglie del tutto;

Durante la bollitura mescola con un cucchiaio di legno;

Una volta che il caffè si è sciolto spegni il fuoco;

A questo punto filtra il caffè con un colino e raccogli il liquido in una tazza.

In un altro pentolino metti 2 cucchiai di cacao, 2 cucchiai di amido di mais e aggiungi il liquido che hai ottenuto facendo bollire il caffè con l’acqua. Mescola tutti gli ingredienti con cura, fino a quando non si amalgamano alla perfezione.

Adesso metti il pentolino con il composto sul fuoco e continua a mescolare. A poco a poco vedrai che il composto si va addensando, fino a raggiungere una consistenza cremosa. Attenzione a non farlo attaccare al pentolino, quindi continua a mescolare. Quando è ben denso, metti il composto in una ciotola di vetro e ti basta compiere gli ultimi passi per ottenere la tua tintura.

Come rendere la miscela ancora più coprente per capelli bianchi

Il segreto per rendere la tintura al caffè fatta in casa perfettamente coprente e in grado di eliminare i capelli bianchi è quello di aggiungere ingredienti contenenti sostanze benefiche per il capello. Al composto ottenuto aggiungi 1 tuorlo d’uovo e 1 cucchiaio di aceto di mele.

I due ingredienti assicurano un composto nutriente, fortificante e in grado di far brillare i capelli in modo naturale. Mescola tutto per bene, avendo cura di far amalgamare gli ingredienti e la tintura al caffè è pronta da utilizzare.

Applicala su tutte le lunghezze e fai agire per alcuni minuti, poi risciacqua e procedi con lo shampoo, come fai di consueto. I tuoi capelli avranno un bel colore castano marrone meraviglioso e saranno lucenti!