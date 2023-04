Il posto più economico d’Italia è questo: qui si spende poco e si vive alla grande

Conosci il posto più economico d’Italia? Si vive bene e si spende poco per le spese di ogni giorno. Ecco qual è.

Con l’aumento del costo della vita vivere nelle grandi città è diventato insostenibile e addirittura impossibile. Gli affitti altissimi e gli stipendi che non crescono adeguatamente rendono la situazione difficile a tante persone, per questo molti preferirebbero spostarsi in luoghi dove si vive bene anche con poco.

In Italia questi posti esistono e si trovano al sud. Uno fra tutti è considerato in assoluto il posto più economico per vivere, dove si sta bene e non c’è lo stress della città. Scopriamo di quale posto si tratta e quali sono anche altri luoghi dove nel nostro paese si vive bene senza spendere troppo.

Potenza, la città meno cara d’Italia

Il primo posto nella classifica dei posti più economici in Italia spetta a Potenza. Il capoluogo della Basilicata ha un costo della vita molto basso e anche l’inflazione registrata è stata la più bassa di tutta la penisola, pari allo 0,3% in più.

Questo particolare importante rivela che la spesa è cresciuta per i cittadini, ma non di molto, appena di 63 euro circa a famiglia. Per chi vuole risparmiare, quindi, Potenza rappresenta la città italiana ideale dove trasferirsi e ridurre le spese in modo netto.

Anche percependo uno stipendio non eccessivamente alto in questa città si può vivere dignitosamente e senza rinunciare a nulla, ma soprattutto senza avere la paura di non arrivare a fine mese.

Il posto più economico d’Italia dove trasferirsi è Potenza

Situata a 819 m di altitudine, Potenza è dunque la città più economica dell’Italia e anche uno dei punti più alti della parte peninsulare della penisola. Moderna e sobria, questa città possiede magnifici palazzi e un centro storico meraviglioso, tutto da scoprire.

Imperdibile è una visita alla Chiesa di San Michele Arcangelo, la più antica della città, realizzata in stile romanico ed eretta nel 1178. Spettacolare è anche la Cattedrale di San Gerardo, elegante e maestosa, dedicata al Santo Patrono della città lucana.

Altre meraviglie da vedere sono anche la Chiesa di San Francesco con la caratteristica facciata in pietra e la Chiesa di Santa Lucia, al cui interno si trovano opere d’arte della fine del XVI secolo e inizi del XVII.

Altri posti d’Italia più economici dove si vive bene

Altre località in Italia dove si vive bene spendendo poco sono:

Ancona, fantastica perla del Mar Adriatico, è una città economica, in cui il tasso di inflazione registrato si è attestato allo 0,4%. Capoluogo delle Marche, possiede un magnifico porto naturale e numerose bellezze storiche. Caltanissetta, posto fra i meno cari in assoluto della penisola, Caltanissetta si trova in Sicilia e ha registrato un rialzo dell’inflazione dello 0,6%.

Teramo, destinazione perfetta per chi vuole trasferirsi e spendere meno per vivere, Teramo è in Abruzzo e ha un costo della vita molto basso. Bari, capoluogo della Puglia, è fra le mete del Sud Italia più gettonate per il mare e per il sole, ed è anche fra le città dove si vive bene senza spendere troppo.