Mai mettere questi cibi nel microonde, se lo fai diventano subito tossici

Ecco cosa succede se vi azzardate a mettere queste pietanze all’interno del microonde. Diventeranno davvero cancerogene.

Alzi la mano chi non usa il microonde quotidianamente. Praticamente nessuno. Ormai è un fedele compagno di scongelamenti e di cotture, ma nasconde delle insidie che spesso neppure ci aspettavamo.

Ed è per questo che vi invitiamo a proseguire con la lettura del nostro articolo, perché scoprirete quali sono questi cibi che non andrebbero mai messi all’interno del microonde.

Facciamo attenzione al microonde

Non tutti ne sono a conoscenza, ma esistono dei veri e propri ingredienti che non andrebbero mai inseriti all’interno del microonde. Nonostante quest’elettrodomestico ci aiuti molto in cucina, non dovremmo abusarne inserendo qualsiasi cosa al suo interno.

Dovremmo, infatti, limitarci a scongelare quei cibi che le linee guida del prodotto ci consigliano di scongelare soltanto e di cucinare altre pietanze che invece sarebbe meglio non scongelare al suo interno.

Vi anticipiamo che uno dei cibi che non andrebbero mai inseriti all’interno del microonde è il pane. In generale, si tratta dei lievitati, che cambiano la loro consistenza all’interno di quest’elettrodomestico.

Il modo migliore per decongelare il pane, la pizza o i biscotti, quindi, è quello di farlo a temperatura ambiente. Nel caso in cui voleste un lievitato caldo, dovreste poi metterlo all’interno del forno.

Siete curiosi di scoprire quali sono gli altri alimenti che non andrebbero mai inseriti all’interno di questo fantastico elettrodomestico? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprirlo.

Quali alimenti non andrebbero mai inseriti

Nessuno si aspettava che esistesse una vera e propria lista di pietanze da non mettere in microonde. E i lievitati non sono gli unici tipi di ingredienti che non andrebbero mai inseriti all’interno di quest’elettrodomestico che usiamo praticamente ogni giorno.

Un altro alimento vietato è l’uovo. Le uova, infatti, potrebbero addirittura esplodere se inserite all’interno dell’elettrodomestico con tutti i gusci.

Esistono altre pietanze che non andrebbero mai messe lì e non soltanto perché esploderebbero o assumerebbero una consistenza disgustosa, ma perché potrebbero rivelarsi davvero pericolose per la salute.

Il primo alimento è la frutta congelata, che se riscaldata in microonde sviluppa sostanze tossiche. E poi ancora le patate e il peperoncino, che potrebbero sviluppare il botulino, una sostanza tossica dannosa per il nostro organismo.

Anche i funghi non andrebbero mai inseriti all’interno di quest’elettrodomestico, perché potrebbero poi causare mal di stomaco e gonfiori vari. Un altro prodotto da non inserire mai è la lattuga a foglia verde, i cui ioni nitrati tendono a trasformarsi in nitrosammine, davvero dannose per la salute.

L’ultimo prodotto della lista è la carne di pollo, che non può essere cucinata all’interno del microonde, perché il calore raggiunto da quest’elettrodomestico non è abbastanza per eliminare tutti i batteri presenti all’interno di questo prodotto.

E voi conoscevate l’elenco di tutti questi prodotti, che non andrebbero mai messi in microonde? Fatecelo sapere e informateci se sapete di altre pietanze.