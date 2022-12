Arancia, spremila nel lavello: cosa accade a distanza di pochi minuti

Spremendo l’arancia nel lavello accade qualcosa che non avresti mai immaginato dopo pochi minuti.

In questo periodo, ma anche in tutti gli altri mesi dell’anno, tra i frutti più consumati troviamo l’arancia che durante le feste natalizie è sempre presente sulla tavola degli italiani.

Questo agrume, infatti, è tipico del periodo invernale e delle feste e il suo odore porta direttamente al ricordo delle festività del Natale, in quanto viene utilizzato anche per scopi non alimentari.

Arancia: ecco cosa accade spremendola nel lavello

In molti, utilizzano l’arancia anche per decorare la casa facendo esiccare delle fette di questo agrume per poi, tramite un cordoncino, appenderle sul proprio albero di natale per una decorazione originale.

O ancora, la sua buccia, tramite delle formine, prende la forma di alberi di natale, stelline e quant’altro per poi farla esiccare e posizionata come segnaposto per i cenoni delle festività, sorprendendo i commensali.

Altro uso di questo agrume viene fatto per via del suo caratteristico odore. Lasciando la buccia in una ciotola e posizionandola con dell’acqua su fonti di calore, gli olii essenziali, rilasceranno il tipico profumo.

Questo si diffonderà per tutta la casa ed eviteremo di comprare dei prodotti per la profumazione delle nostre abitazioni, o ancora, possiamo inserire, dei pezzi di buccia nel deumidificatore avendo lo stesso risultato.

Da sempre, però, l’arancia è vista come un’alleata della salute. Grazie al suo intenso contenuto di vitamina C aiuta a prevenire e a curare il raffreddore e a dare una carica di energia.

Non a caso, molti medicinali, tra i loro ingredienti hanno anche l’arancia dato che grazie alle sue proprietà riesce a controllare e a guarire in modo salutare alcuni malanni che possono esserci in questa stagione.

Infatti, in molti, quando ci ritroviamo un po’ sconnessi e spossati o con un leggero raffreddore tendiamo a consumare una spremuta di arancia che subito ci da la carica per affrontare la giornata.

Il metodo segreto dell’arancia

Ma la sua spremuta può essere utile anche per alcune faccende domestiche. Infatti non tutti sanno che premere un’arancia nel lavello risolve un grande problema che si può riscontrare.

A volte, il lavello può emanare dei cattivi odori per via della presenza di residui o otturazioni delle tubazioni o più semplicemente per via del cattivo tempo e delle piogge in eccesso.

Infatti, quando le precipitazioni sono abbondanti, il livello di acqua nelle fogne si innalza e questi possono portare degli olezzi insopportabili che fuoriescono dalle tubazioni del nostro lavello.

Utilizzando della spremuta di arancia con 3 cucchiai di borace, 3 cucchiai di bicarbonato di sodio e 5 litri di acqua calda, possiamo creare una soluzione efficace da poter inserire all’interno del nostro lavello.

Qualora non avessimo alcuni di questi ingredienti non c’è nessun problema. Basta prendere l’arancia e tagliarla a metà per poi strofinarla sul lavello e passare dell’acqua per ripulire il tutto.

In questo modo, il succo di arancia andrà nelle tubazioni e riuscirà a coprire il cattivo odore che può esalare dal nostro lavello rendendolo meno forte e più gradevole grazie all’azione degli olii essenziali tipici di questo agrume.