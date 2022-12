Dove sta il coniglio nell’immagine? Solo se sei estremamente furbo lo vedi

È una illusione ottica ma solo chi è furbo e attento ci riesce: dove si trova il coniglio? Hai solo 10 secondi.

Sapete cosa sono le illusioni ottiche? Nel momento in cui viene messa davanti una foto o una raffigurazione che sembra portare ad una soluzione, mentre un’altra è lì a disposizione. È un gioco tra mente e vista, che riescono a giocare con il fatto di accorgersi o meno di una determinata figura o scritta. Come in questo caso, dove c’è una panchina e tantissima neve bianca intorno. Solo chi è furbo e ha una mente molto sviluppata potrà vedere il coniglio nascosto da qualche parte: ma è da indovinare in soli 10 secondi.

Cosa sono le illusioni ottiche?

Giocare e allenare la mente è sempre molto divertente, con le foto o disegni che mettono alla prova la nostra fantasia e anche lo sviluppo del cervello. Percepire forme e caratteri è facile, ma ognuno può vedere qualcosa di differente in ogni illustrazione che potrebbe o meno essere al pari della realtà.

Gli esperti evidenziano anche che spesso ci illudiamo di vedere o percepire qualcosa, ma che occhi e cervello cadono quasi sempre nella trappola delle illusioni ottiche. Un occhio e un cervello guardando la stessa immagine possono percepire due cose completamente diverse, come nel caso della foto proposta. Tutti vedono la panchina e tutti percepiscono il colore bianco candido della neve: ma dov’è il coniglio?

Dove si nasconde il coniglio nella foto? Indovina in soli 10 secondi

Quella proposta è una immagine molto strana, sembra quasi un disegno e si percepisce il gelo della neve sopra la panchina. Per qualcuno potrebbe essere una foto non propriamente positiva, mentre altri vedono tutto questo come un magico candore.

La neve bianca e la panchina invadono il campo visivo e non si riesce ad andare oltre: tra questa coltre bianca si nasconde qualcosa che deve essere individuato in soli 10 secondi. In pochi ci riescono, ma il piccolo coniglietto è proprio lì da qualche parte che osserva mentre rimane fermo in mezzo alla neve.

Chi è riuscito a vederlo in soli 10 secondi ha una mente molto sviluppata, allenata con uno sguardo attento ai dettagli. Al contrario, chi è ancora alla ricerca del piccolo coniglietto misterioso è stato vittima dell’illusione ottica e non ha messo a frutto le sue capacità mentali.

Per completare una sfida del genere ci vuole concentrazione, perché 10 secondi sono più che sufficienti per trovare questo simpatico animaletto. Se questi secondi diventano minuti, non bisogna preoccuparsi ma cercare di fare di tutto per allenare la mente e la vista.

Ancora nulla? Chi si trova in difficoltà potrà osservare la parte sinistra dello schermo e qualcosa dovrebbe apparire. Per tutti coloro che si sono arresi la soluzione è in questa foto:

Non era facile, ma con un pizzico di concentrazione si poteva vedere il bellissimo coniglio bianco spuntare tra la neve fredda. Insomma, se dieci secondi non sono serviti allora è il momento di divertirsi con esercizi di questo tipo sfidando il proprio cervello e la propria capacità visiva.