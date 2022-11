Mai buttare via le bucce di patate, valgono oro a casa: gli usi nascosti

Siete soliti liberarvi della bucce di patata? Sbagliato: ecco perché non dovrete mai più farlo.



Perché esistono diverse alternative per poterle utilizzare nuovamente e questo potrebbe portarvi diversi effetti benefici e a più livelli. Sicuramente sarete curiosi e vorrete saperne di più. Per farlo basta dare uno sguardo alle prossime righe.

Ne scoprirete delle belle, non solo sulle patate, ma anche sulle loro bucce.

La patata e le sue proprietà: quali sono?

Per chi non lo sapesse, le bucce di patata godono di diverse proprietà, quelle che non penseremmo mai. Ricordate quando guardavate vostra madre o vostra nonna cimentarsi a preparare dei buonissimi pranzi con le patate?

Cosa facevano con le bucce? Le buttavano, vero?

Ecco perché voi fate lo stesso: prendete le vostre bucce e le buttate, senza sapere che queste possono essere degli ottimi amici per curare il vostro viso e il vostro corpo. Eh non finisce mica qui eh!

Ma vediamo di che proprietà parliamo, se si parla di patate: cosa contengono? Sicuramente se si parla di patate biologiche non possiamo non dire che queste sono ricche di vitamine e carboidrati. E di calorie!

Le patate sono anche ricche di fibre, di minerali, come il potassio e lo zinco. Il potassio, per esempio, è utile per poter dare più forza ai nostri muscoli e non avere sintomi di nausea. Inoltre può rappresentare un calmante del tutto naturale, fino a avere effetti anche sul cuore e sulla regolarità cardiaca.

Possono, inoltre, rappresentare un valido aiuto per il nostro organismo: infatti sono diuretici e possono aiutarci a sbarazzarci di quei liquidi che sono in eccesso. Se facciamo riferimento a una specifica vitamina, la B6, non possiamo non dire che le patate ne sono piene e che questa è utile se si parla di rinnovo cellulare e di benefici a carico del sistema nervoso.

E poi, diciamola, tutta: le patate ci aiutano a invecchiare con dignità, grazie all’atropina che gode di proprietà antispatiche e antiossidanti.

Le patate sono anche ricche di amido e anche questo significa solo una cosa: benefici per la nostra salute, soprattutto per chi ha problemi di diabete. Ecco che si parla di amido resistente e di benessere.

Provate a mangiare le patate, dopo averle cotte, fredde e vedrete che l’amido resistente vi aiuterà sia se si parla del controllo della glicemia, che dei lipidi nel sangue. Insomma le patate sono davvero ottimi alleati: ma come possiamo riutilizzare le bucce di patata?

Come riutilizzare le bucce di patata: i vari utilizzi

Per prima cosa le bucce di patata possono essere utilizzate come infuso per i vostri capelli. Non ci credete, vero? Invece è possibile: basterà far bollire un po’ d’acqua con all’interno le vostre bucce.

Quando l’avrete fatta raffreddare, potete metterla sulla vostra chioma che avvolgerete in un asciugamano. Rimanete in posa per circa 30 minuti e poi procedete con il normale lavaggio. Vedrete che i vostri capelli brilleranno come non mai.

Mi raccomando, però, se avete capelli biondi o che comunque tendono al chiaro, evitate di fare questo, perché potrebbero scurirsi. Ma andiamo avanti: le bucce di patata sembrano essere ottime per fertilizzare i nostri giardini.

Se fatte bollire con l’acqua, la stessa può rappresentare un ottimo rimedio per dare un tono alle piante che avete sul vostro balcone e per pulire anche oggetti che presentano delle incrostature.

Insomma le patate sono sicuramente ottimi alleati e anche le loro bucce possono esserlo: non buttatele, però. Altrimenti vi perderete il bello delle patate e delle loro bucce.

Ne vale davvero la pena?