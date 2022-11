“Rinuncio all’incarico”, dimissioni a Buckingham: chi abbandona casa reale

By

Buckingham Palace, arrivano le sue dimissioni ufficiali e lascia definitivamente la Royal Family. Una notizia che non ha lasciato indifferenti.



Ha deciso di punto in bianco di abbandonare la casa reale: consegna le dimissioni a Buckingham. Ecco chi non farà più parte della famiglia dei Windsor: cosa è successo?

Dimissioni a Buckingham Palace

Continuano ad attirare l’attenzione del mondo Buckingham Palace e i componenti che ruotano intorno a questa maestosa residenza. Seppur dislocati in abitazioni diverse o addirittura oltreoceano, tutti i membri della Royal Family inglese sanno far parlare di sé.

Harry e Meghan, dall’America con furore, continuano a destare scalpore. Il libro del principe in uscita il prossimo 10 gennaio promette già di far esplodere malumori, tra l’altro presenti da anni, nella Royal Family.

Kate e William, d’altra parte, con il loro nuovo titolo di principi del Galles hanno maggiori responsabilità rispetto al passato. Per non parlare poi di Carlo e Camilla che da un giorno all’altro si sono ritrovati ad essere reggenti della nazione inglese: insomma, non ci si annoia mai a casa Windsor.

Tuttavia, sempre in Inghilterra, i colpi di scena non tardano ad arrivare. Sapete che cosa è accaduto? Arrivano inaspettatamente le sue dimissioni. Ecco chi ha deciso di dire bye bye alla casa reale inglese.

Fuori dalla Royal Family: chi perde il suo braccio destro

Non arrivano buone notizie per la principessa del Galles, Kate Middleton, che si è ritrovata da un momento all’altro a dover rinunciare al suo braccio destro. Lei, Hannah Cockburn-Logie ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.

Sono più di 10 anni che la donna lavora al servizio di Kate Middleton ed è stata una delle prime a introdurre l’attuale principessa del Galles ai doveri di corte e nella cerchia dell’alta nobiltà.

Una carriera di tutto successo ha alle spalle Hannah, che per oltre 20 anni ha lavorato al ministero degli esteri inglesi ed ha servito la famiglia reale. Da quando Kate è entrata a far parte della Royal Family, ha sempre ricoperto il ruolo di direttrice della Royal Foundation.

Ebbene, proprio da essa, la Cockburn-Logie ha deciso di dare le sue dimissioni il 31 ottobre. La principessa Kate perde dunque non soltanto il suo braccio destro ma anche la sua più intima amica e confidente.

Non ha intenzione però di lasciare completamente da sola la principessa del Galles, la intraprendente Hannah, che continuerà ad assolvere il ruolo di segretaria privata della Middleton, un incarico questo che le è stato affidato personalmente dalla principessa del Galles nel 2020.

Le due sono legate da un rapporto che va ben oltre quello professionale: sono amiche, non solo collaboratrici. Kate, proprio per il suo carattere amabile, è ben voluta da tutti a corte, anche dallo staff che lavora per lei.

Persino con la truccatrice e la stylist che si occupano dei suoi outfit reali e delle sue acconciature straordinarie, ha un rapporto più che confidenziale. Secondo fonti vicine a palazzo reale, Kate si sarebbe davvero dispiaciuta per la rassegnazione delle dimissioni di Hannah dalla Royal Foundation.

Ma sembra che la principessa abbia capito anche il desiderio dell’amica di dover rinunciare a qualche incarico professionale per non soccombere al lavoro. Continueranno dunque ad essere fianco a fianco, l’una la spalla dell’altra, Kate e Hannah che sono state definite dallo staff di palazzo come “le amiche di corte”.