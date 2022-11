Milo Manara reagisce a un Tweet di Elon Musk: “E se gli faccio causa?”

Elon Musk, patron di Twitter e Tesla, ha utilizzato un’immagine del famoso fumettista Milo Manara per prendere in giro Donald Trump. Ecco la reazione del disegnatore.

Elon Musk è da tempo sulla bocca di tutti per la sua controversa acquisizione di Twitter, il noto social network che ha acquistato per milioni di dollari.

Ora torna nelle polemiche, stavolta attaccato da un fumettista italiano degno di nota, ovvero Milo Manara. Ecco cosa è successo e perché Musk è entrato di nuovo nell’occhio del ciclone.

Elon Musk usa un disegno di Milo Manara su Twitter: la reazione dell’artista

Una nuova polemica rende protagonista il multi miliardario Elon Musk, creatore di Tesla e da poco nuovo proprietario di Twitter, la famosa piattaforma di social network utilizzata in tutto il mondo.

Un suo passo falso ha fatto partire un nuovo dibattito, in particolare un tweet pubblicato nelle ultime ore.

Come spesso è solito fare, Elon Musk si diverte a modificare immagini famose per prendere in giro qualcuno o per creare dibattito: stavolta ha scelto un disegno del famoso fumettista italiano Milo Manara, prendendo in giro Donald Trump.

Il disegno in questione, come vedete dal tweet, fa parte del portfolio di Milo Manara e si chiama “Favole libertine”.

And lead us not into temptation … pic.twitter.com/8qNOXzwXS9 — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2022

Musk ha aggiunto il simbolo di Twitter sulla ragazza rappresentata, mentre la scritta “Donald Trump” sulla figura del prete, scrivendo “Non indurci in tentazione”, riferito al rapporto difficile tra l’ex Presidente degli Stati Uniti e proprio Twitter.

Infatti, come tutti sanno, Trump era stato bandito dal social per via dei suoi tweet controversi, ma ora Elon Musk lo ha reintegrato, buttandogli questa “simpatica” frecciatina.

Purtroppo, Milo Manara non l’ha presa benissimo, soprattutto perché l’immagine è stata utilizzata da Musk senza chiedere prima il permesso all’autore. Tra l’altro, ha fatto diventare l’immagine un meme, quindi si tratta proprio di una modifica palese.

Ecco cosa ha risposto Manara al patron di Twitter, che ora potrebbe rischiare una causa.

La risposta di Milo Manara al Tweet di Elon Musk

Il fumettista Milo Manara, come abbiamo detto, non ha reagito benissimo al Tweet pubblicato da Elon Musk.

Infatti, ha deciso di ribattere sui social, in particolare su Facebook, scrivendo un post indirizzato a Elon Musk, sottolineando il fatto che il multi milionario ha utilizzato l’immagine senza permesso.

Manara scrive:

Vorrei che Elon Musk fosse obbligato a twittare mille volte: “Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più i disegni di Milo Manara senza permesso. Non userò mai più..“

Inoltre, Manara chiede ai suoi follower se sia il caso di fare causa a Musk, magari ottenendo un bel po’ di soldi per ricomprare Twitter e venderlo a qualcuno di più adulto.

Chissà se il proprietario di Twitter accetterà la provocazione e ribatterà alle parole di Milo Manara: quello che è certo è che in queste ore sul web si sta scatenando un vero e proprio dibattito, dagli Stati Uniti all’Italia.

Come finirà questa querelle? Staremo a vedere.