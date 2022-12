Bonus trasloco 5000 euro, puoi richiederlo fino a dicembre: come funziona

Il bonus trasloco ammonta sino a 5.000 euro ed è un aiuto concreto da richiedere entro fine 2022, con queste modalità.

Le esigenze di ogni persona sono tantissime, spesso però impossibili da portare avanti a causa del caro vita e delle spese che sono sempre più alte. Un trasloco per esempio si dice sia una delle esperienze maggiormente stressanti da portare a termine. Non si tratta solo di un fattore prettamente organizzativo, ma anche di una spesa esosa da considerare lungo il percorso della propria vita. A tal proposito, c’è un bonus da ben 5.000 euro dedicato proprio ai traslochi: queste sono le modalità di richiesta.

Aiuti per tutti: i bonus e gli incentivi

Oggi si parla tantissimo di vari bonus a disposizione, ma alcuni di questi sono molto particolari e studiati ad hoc per tutte le categorie. Ci sono infatti moltissime famiglie che decidono anche di cambiare casa, che sia in affitto oppure a seguito acquisto.

Negli ultimi tempi si è osservato un cambiamento nelle famiglie, infatti queste tendono a farsi il trasloco fai da te per risparmiare. A fronte di questi dati che sono pervenuti nelle mani di Governo ed Enti preposti è stato pensato un bonus da 5.000 euro che potrà essere richiesto solo entro fine dicembre 2022.

Bonus traslochi 5.000 euro: come fare domanda

È un dato certo, infatti sono molte le persone che preferiscono chiamare amici e parenti per mandare avanti un trasloco risparmiando. Il bonus 5.000 euro offre una boccata di ossigeno a coloro che necessitano cambiare casa e vogliono rivolgersi ai professionisti di questo settore.

Questo è un aiuto non per tutti, ma solo per chi decide di trasferirsi in un bellissimo borgo medievale che si affaccia sul mare, nella provincia dell’incantevole Salerno. Un bonus pensato per chi vorrebbe una vita tranquilla, stare a contatto con la natura e riequilibrare i ritmi del suo tempo.

Il Comune è quello di Roccadaspide che sorge all’interno del bellissimo Parco Naturale del Cilento. Un posto che si potrebbe definire come un gioiello incastonato nella roccia, fermo nel tempo ma con tutti quanti i comfort per una vita moderna seppur in mezzo alla natura.

È quindi possibile trasferirsi in questo comune davanti al mare caratterizzato dall’aria pulita, con un aiuto di 5.000euro. Per averlo basterà acquistare un immobile tra quelli in vendita, oppure ristrutturarlo per destinarlo ad abitazione principale.

Attenzione, il Comune richiede l’acquisto oppure il trasferimento in affitto con contratto regolare di locazione di 4 anni come minimo, oppure contratto in comodato d’uso. Sul sito ufficiale del Comune si trovano tutte quante le indicazioni per poter avere subito questo bonus, facendo attenzione perché sarà a disposizione solo fino a fine anno 2022.

Chi è interessato è invitato a contattare il Comune della provincia di Salerno e chiedere informazioni, per l’acquisto o l’affitto di una casa e ricevere il bonus da 5.000 euro.