Mahmood annulla il concerto di stasera: “Sto cercando di guarire”

Delusissimi i fan di Mahmood che stasera lo attendevano a Torre del Lago: purtroppo, il cantante ha un problema e sta cercando di guarire prima possibile. Ecco l’annuncio.

Un tour intitolato “Ghettolimpo” che sta spopolando in tantissime zone d’Italia, con migliaia di fan accorsi a tutte le date per vedere Mahmood dal vivo. Purtroppo, questa sera il tour del vincitore di Sanremo si dovrà fermare.

Ebbene sì, Mahmood deve fermarsi per un problema di salute e a Torre del Lago, in provincia di Lucca, il concerto sarà rimandato. Ecco cosa è successo.

Mahmood si ferma, l’annuncio sulle sue condizioni di salute

Questa sera, nella cornice del Gran Teatro Puccini a Torre del Lago, Mahmood avrebbe dovuto esibirsi con il suo Ghettolimpo Summer Tour, il concerto che sta spopolando in tutta Italia.

I video del cantante dal vivo sono quelli che più stanno spopolando sui social in questi mesi: i fan sono in delirio per le sue canzoni e le sue esibizioni e questa sera lo attendevano trepidanti in provincia di Lucca.

Purtroppo, ieri è arrivato l’annuncio dell’organizzazione che, per motivi di salute, Mahmood ha rimandato la data. Stamattina, attraverso Instagram, è lo stesso cantante che decide di parlare ai suoi fan.

In un video pubblicato tramite le Instagram stories, infatti, Alessandro parla ai suoi follower, annunciando la cancellazione della data: “Ciao a tutti ragazzi, sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo rimandare la data di Torre del Lago”.

Purtroppo, Mahmood spiega che ha un’infezione alle corde vocali, un problema che sta cercando di guarire da ben due settimane.

Purtroppo, la guarigione non è stata veloce come previsto, per cui Alessandro dovrà fermarsi ancora un po’ e cercare di risolvere il suo problema con i suoi tempi.

La sua tristezza è palpabile ma, purtroppo, la salute viene prima di tutto. Ora, dovrà stare fermo fino al 2 agosto, anche se spera che le date che aveva in programma per fine luglio siano tutte recuperabili.

Il concerto di Mahmood: uno dei più amati dai fan

Un vero peccato la cancellazione delle prossime date di Mahmood, visto che i suoi concerto sono davvero tra i più informali in Italia.

Il cantante, infatti, ama tantissimo interagire con i fan: lo vediamo nei migliaia di video pubblicati su TikTok, in cui si vede l’artista parlare tanto con tutti.

Uno dei video più virali è stato il duetto improvvisato con una giovane fan, invitata da lui sul palco, tra l’altro bravissima, che ha fatto emozionare tutto il pubblico.

Inoltre, negli ultimi giorni, un altro video sta spopolando: Mahmood viene chiamato da un fan nel pubblico, al telefono con la sorella, che chiede un saluto al cantante.

Lui, divertito, saluta questa ragazza al telefono e poi, come se niente fosse continua a cantare.

Ora non resta che attendere la sua guarigione, per rivederlo sui palchi di tutta Italia.