Magi è stato eletto segretario di +Europa, Pizzarotti è il presidente

Durante il congresso nazionale di +Europa, Riccardo Magi è stato eletto come nuovo segretario mentre Federico Pizzarotti è il presidente.

Nel frattempo si tenevano anche le primarie del Pd.

Nuove elezioni nelle file di +Europa

Si è tenuto oggi il congresso nazionale di +Europa, durante il quale è stato eletto il nuovo presidente e il segretario, rispettivamente Federico Pizzarotti e Riccardo Magi.

Novità anche per quanto riguarda la tesoreria, con 180 voti favorevoli per Carla Taibi.

Magi ha raccolto 211 votazioni a favore mentre Pizzarotti 203.

Alla chiusura dell’incontro tenutosi a Roma, Emma Bonino ha commentato con entusiasmo la nuova organizzazione di +Europa:

“il congresso ha confermato i valori politici del partito, che è pronto a ripartire con il piede giusto. questo è un grandissimo onore”.

Sono state raccolte anche alcune testimonianze di Magi mentre ancora nulla non era stato deciso, in cui ha detto che il congresso definiva il futuro del partito, il quale si pone l’obiettivo di rilanciarsi su diversi temi come la democrazia, le libertà civili e il lavoro.

“+europa è il partito che sostiene e promuove la libertà individuale, che purtroppo viene soppressa in tanti modi”.

A chi gli ha chiesto delle alleanze con altre forze politiche ha ammesso che bisogna capire le intenzioni del Terzo Polo per verificare collaborazioni con il partito.

+Europa

+Europa è un partito politico di orientamento liberale che ha presentato ufficialmente la propria lista elettorale nel 2018 ma i primi movimenti ci sono stati l’anno precedente.

In occasione delle regionali del 12 e 13 febbraio, quindi di poco fa, il partito ha presentato una lista insieme ai Radicali Italiani per sostenere D’Amato nel Lazio e Majorino in Lombardia ma senza successo.

Oggi si è tenuto appunto un congresso straordinario per nuove elezioni nella segreteria, tesoreria e presidenza e con l’intervento della leader Bonino si è raggiunta l’unità e sia Magi che Pizzarotti, i principali sfidanti, hanno avuto un posto di rilievo.

Il partito sostiene la creazione degli stati Uniti d’Europa ma si batte molto anche su tempi molto delicati come i diritti civili in merito di procreazione assistita, la maternità surrogata, il testamento biologico, i matrimoni omosessuali così come anche le adozioni fra persone dello stesso sesso che vogliono creare una famiglia.

Un partito relativamente giovane che per questa sua mentalità aperta sta raccogliendo tanti consensi.