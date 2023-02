“Sta tornando”, previsioni Meteo: el Niño invade questi punti d’Italia | Ecco quando

Le previsioni meteo sono sotto la lente di ingrandimento: el Niño sta tornando e colpirà queste regioni italiane a breve.

I cambiamenti climatici e tutto ciò che riguarda il meteo è sempre molto interessante per tutti. In realtà, in questi ultimi anni l’attenzione ricade soprattutto sulle problematiche inerenti a terremoti, siccità e anche alluvioni. Secondo gli esperti per le previsioni meteo del prossimo periodo c’è un ritorno inatteso: el Niño non porta delle buone notizie e queste potrebbero essere le regioni prese di mira a breve.

Il ritorno de El Niño: quali regioni saranno colpite?

El Niño di solito arriva sempre dopo l’estate, anche se per questo 2023 la situazione è totalmente differente. Come ricordano gli esperti, nel 2022 c’è stato un prolungamento del calore e delle temperature alte che ha portato uno scompenso totale per quanto riguarda categorie e avvenimenti nelle varie Regioni in Italia.

Nel 2023 non si ha avuto un andamento della situazione del meteo classica, con i venti occidentali provenienti dal Pacifico che hanno rafforzato i fenomeni legati a neve, freddo, gelo e pioggia. Gli esperti del meteo mettono l’accento su una serie di elementi che potrebbero portare ad un nuovo cambiamento e l’arrivo de El Niño. Un fenomeno che si manifesta sempre in inverno e impatta sull’emisfero Nord della Terra.

Tuttavia, ci vogliono alcuni mesi prima di percepire il suo calore ed è per questo che nel 2023/2024 si potrà assistere ad una nuova ondata di calore estremo. Le temperature potranno essere nuovamente da record e si prospetta una estate ricca di caldo e siccità.

Questo fenomeno potrebbe ripresentarsi come nel 2016, quando la soglia della temperatura ha superato i +1,5°C su tutto il mondo. Il limite della temperatura è molto importante, come fissato a Parigi nel 2015.

Tenere sotto controllo questi effetti e questi fenomeni è fondamentale, perché ogni tipo di cambiamento portano la Terra a soffrire con un cambio radicale delle stagioni e degli andamenti.

Cambiamento climatico: a cosa fare attenzione

El Niño potrebbe quindi ritornare maestoso nei prossimi mesi impattando anche in Italia, da Nord a Sud senza distinzione se non con una piccola differenza di temperatura.

Nei prossimi giorni non si avrà ancora l’incontro con questo fenomeno, infatti sono previste piogge e il ritorno del freddo nella maggior parte delle Regioni.

La nuova perturbazione è legata ad un marzo che non lascerà molto spazio alla primavera, con alcuni fenomeni e precipitazioni soprattutto nell’area settentrionale. È importante fare attenzione a tutti questi dettagli, proprio perché con l’arrivo dell’estate tutto cambierà e El Niño potrebbe tornare senza voltarsi indietro. Per ora ci saranno ancora dei momenti di freddo e pioggia, con qualche nevicata sulle Alpi.

La prospettiva di una estate calda è già al vaglio degli esperti, con considerazione doverose anche alla siccità già registrata durante il periodo più freddo dell’anno. Non resta che attendere quali saranno le evoluzioni del meteo.