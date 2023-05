Maggio è il mese sfortunato di questo segno zodiacale: cosparso di brutte notizie

Maggio è il mese sfortunato di questo segno zodiacale: sembrano essere in arrivo delle brutte notizie proprio per questo segno in particolare.

Il mese di Maggio non sarà fortunato per tutti i segni, in quanto questo quinto mese dell’anno porta momenti di incertezza per qualcuno. La causa è dovuta prettamente a un paio di pianeti retrogradi e sembra che un segno in particolare non se la passerà proprio bene. Ecco perché e soprattutto ecco il segno di cui stiamo parlando.

Maggio è il mese sfortunato di questo segno: brutte notizie

Come accennato poco fa, si parla di un mese in particolare che sarà sfortunato per un segno in particolare. Ma di che segno parliamo? Prima di rispondere a questo interrogativo, andiamo per gradi.

Tutti noi sappiamo che le stelle possono influire sulle nostre giornate, anche se coloro che mostrano un maggiore scetticismo verso l’oroscopo e i segni zodiacali, sostengono che siamo noi stessi a determinare gli avvenimenti della nostra vita.

Invece chi segue molto le informazioni attinenti l’oroscopo, sa che l’ascendente che giunge dai cieli è capace di realizzare determinate condizioni per ognuno di noi. Questo è ciò che riferiscono gli astrologi, sottolineando che ovviamente per alcuni tali condizioni possono risultare maggiormente favorevoli oppure più sfortunate. Tutto dipende pure dai segni zodiacali e da quello che segnala man mano l’oroscopo mensile.

Dunque in base agli aggiornamenti da parte degli astrologi, ci sono alcuni periodi che servono di più per puntare in forma maggiore sull’ambito lavorativo.

Mentre in altri casi gli astri consigliano di dedicarsi di più alle relazioni e ai sentimenti.

Inoltre basandosi sempre sulle stelle, ci sono dei particolari momenti in cui è preferibile non prendere delle decisioni di grande importanza. Questo perché evidentemente in quel periodo si potrebbero prendere delle decisioni sbagliate. Quindi in questi casi è meglio rimandarle in occasioni più propizie.

Maggio è il mese sfortunato di questo segno: l’importanza dell’influenza dovuta dagli astri

Certamente la fortuna e la sfortuna non esistono in un senso assoluto, però esiste la possibilità di potersi servire dell’afflusso derivante dagli astri quando sono rivolti in modo positivo verso il nostro segno zodiacale. Così da poter beneficiare maggiormente di alcuni periodi particolarmente favorevoli.

In alcuni casi succede anche che le stelle non mostrino alcuna intenzione di esserci di aiuto, in ogni settore della vita.

Soprattutto nei confronti di alcuni segni, come infatti accadrà per qualcuno durante questo mese di Maggio.

Difatti questo mese potrebbe influire moto negativamente nei confronti di uno dei segni dello zodiaco. Quest’ultimo in ogni caso non deve avvilirsi o agitarsi a causa degli astri avversi. Ciò in quanto si tratta comunque di una situazione transitoria, che in altri periodi dell’anno possono invece mostrarsi nei confronti di altri segni.

Quindi sono momenti che possono colpire ogni componente dello zodiaco, ma non per questo i segni colpiti dall’oroscopo sfavorevole devono farsi abbattere da tutto questo.

Maggio: un mese a sfavore per un particolare segno

Considerando quello che si è appena letto, anche quando si parla di un mese sfortunato per qualcuno, questo non sta automaticamente a significare che tale periodo sia destinato a essere totalmente negativo.

Rientra nella normalità il fatto di non far sempre parte di quei segni zodiacali che sono più fortunati degli altri, in alcuni periodi dell’anno.

Non sempre infatti si può avere a che fare con stelle a nostro favore.

In riferimento al mese di Maggio, è importante avvisare coloro che fanno parte del segno zodiacale dello Scorpione che in questo periodo potrebbero ritrovarsi a dover affrontare e superare vari tipi di difficoltà.

Un aspetto da considerare è che l’anno corrispondente al 2023 risulta molto importante, per quelle persone che festeggiano il loro compleanno dal 23 di ottobre al 23 di novembre.

Ne consegue che i momenti caratterizzati dalla tensione stanno cominciando a diminuire per il segno dello Scorpione.

Ma tutto questo non significa che per lo Scorpione andrà tutto bene, durante il mese di maggio.

La presenza di Mercurio e poi di Plutone che risultano retrogradi e l’eclissi lunare nel segno, provocheranno delle situazioni alquanto caotiche per il segno dello Scorpione.

Perciò l’ambito sentimentale in questo mese potrebbe avere dei momenti di forte tensione emotiva.

Quindi soprattutto i primi giorni del mese di Maggio per lo Scorpione sono risultati difficili da gestire. Questo per via di Plutone retrogrado in Acquario, che ha contribuito a delineare diversi mutamenti nel settore familiare e in quello delle amicizie.

Tra l’altro il mese di Maggio per lo Scorpione è improntato su molti nuovi impegni da seguire con attenzione.

Utili consigli per questo segno

Dunque per questo segno si consiglia di cercare di ritemprarsi principalmente lungo il corso dei fine settimana. Così da riprendersi dalle fatiche della settimana, dedicando del tempo a se stessi e al riposo fisico e mentale.

Evitare pensieri cupi che potrebbero contribuire a peggiorare gli stati di confusione che caratterizzeranno il mese di Maggio del segno dello Scorpione.

Infine si può asserire che solo dopo il 14 maggio, chi è del segno dello Scorpione potrà fare un vero e proprio sospiro di sollievo.

Infatti a quel punto Mercurio non risulterà più retrogrado, dunque i momenti sfavorevoli inizieranno a diminuire per dare spazio a delle giornate molto più serene.

Così anche questo segno potrà godersi la fine del mese in un modo molto più tranquillo e privo delle precedenti nubi.

Ma fino ad allora è meglio essere cauti ed evitare vari colpi di testa che potrebbero provocare solo ulteriori danni. E lo Scorpione non ne ha bisogno, visto quello che è stato riportato nell’articolo appena letto.

Dunque il segno che dovrà fare attenzione in tal senso è proprio quello dello Scorpione. Uno dei segni più intuitivi dello zodiaco, che in questo momento, deve saper gestire bene le sue emozioni.