Squalo tigre attacca pescatore sul kayak: il video è surreale

Uno squalo tigre ha attacco un pescatore, al largo delle Hawaii, mentre si trovava sul suo kayak. Le immagini scioccanti dell’aggressione.

Attimi di puro terrore per un pescatore delle Hawaii, Scott Haraguchi. L’uomo è stato aggredito da uno squalo tigre mentre si trovava sul suo kayak, a un miglio dalla costa, e ha ripreso l’attacco con la sua GoPro. “Se non lo avessi ripreso, la gente non ci avrebbe creduto”.

Squalo tigre attacca un pescatore: le immagini scioccanti

Sembra una scena tratta dal film “Jaws” (Lo squalo) ricorda accuratamente l’emittente hawaiana KITV, che ha intervistato Scott Haraguchi. Il pescatore è stato attaccato da uno squalo tigre, a circa un miglio dalla costa delle Hawaii, mentre si trovava in mare con il suo kayak durante una battuta di pesca.

L’uomo, vivo per miracolo, ha ripreso tutta la scena tramite la sua GoPro. Un caso che la telecamera abbia immortalato quegli istanti di puro panico. Rimasta accesa perché Haraguchi aveva appena pescato un pesce bello grosso, la sua GoPro ha regalato dei fotogrammi degni di Hollywood che hanno fatto rapidamente il giro del web, e del mondo.

Anche la CNN ha riportato in queste ore il video integrale, per lo stupore di milioni di utenti social.

A kayaker was fishing over a mile offshore in Windward Oahu, Hawaii, when a tiger shark slammed into his boat. https://t.co/7QYQQqP43M pic.twitter.com/CuT3wjGTDa — CNN (@CNN) May 15, 2023

Le immagini infatti sono particolarmente crude, nonostante fortunatamente il pescatore sia uscito illeso dallo spiacevole incontro. Lo squalo, come si vede nel video condiviso dalle emettenti locali, ha infatti raggiunto a pelo d’acqua il kayak, per poi sferrare un attacco improvviso alla piccola imbarcazione con una ferocia e una forza sbalorditiva.

Una scena talmente da cliché che lo stesso Haraguchi ha ammesso: “Difficilmente ci avrebbero creduto se lo avessi solamente raccontato“. Lo squalo tigre infatti quasi zompa sulla canoa, mentre morde lo scafo e viene scacciato dal pescatore in stato di choc. Un urlo di terrore, poi lo stupore nel confrontarsi con un altro pescatore: “Sono stato attaccato da uno squalo!”.

Il pescatore aggredito: “Pensavo fosse una tartaruga. Fortunato a essere vivo”

Uscito senza un graffio, ma solo con un grande spavento, il pescatore ha rilasciato la sua testimonianza alla KITV. Scott Haraguchi, incredulo sia dell’attacco che delle riprese dell’aggressione subita, ha riferito: “Ho sentito un rumore, qualcosa che mi colpiva. Ho pensato a una barca, poi ho guardato e ho visto questa enorme cosa bianca e marrone, il mio cervello pensava fosse una tartaruga“.

Riconosce di essere stato molto fortunato, Haraguchi, che poi scende nei particolari dell’attacco: “Quando stato colpito ho capito che si trattava di uno squalo. Ho visto anche una foca, forse lo squalo mi ha scambiato per la foca e mi ha attaccato. Ho realizzato che la vita è breve, sono fortunato a essere ancora vivo“.