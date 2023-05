Comunali, il centrodestra prende Latina: Brescia resta al Pd

La destra non sfonda alle Comunali. Ballottaggi ad Ancona e Siena, mentre altri quattro capoluoghi rimangono in bilico.

Una vittoria importante per il Pd alle Comunali di Brescia, mentre il centrodestra rimane avanti sui 13 capoluoghi in elezione ma non prende il largo. Passa Latina, al primo turno il centrosinistra ne conquista 2, 5 il centrodestra – compresa la città laziale. Sei Comuni al ballottaggio.

Il Pd vince a Brescia: centrodestra avanti ma non sfonda

Cinque i Comuni al centrodestra contro i due del centrosinistra dopo il primo turno di elezioni Comunali che hanno visto coinvolti 15 città. Altri quattro capoluoghi oltre a Sine e ad Ancona rimangono in bilico con il ballottaggio, mentre Brescia – quello più importante – rimane al centrosinistra.

Grande soddisfazione per la candidata vincitrice al primo turno, Laura Castelletti. La neo sindaca è la prima della storia della città lombarda, carissima al centrodestra e anche ai vertici di Roma.

La prima cittadina è stata la vice sindaco dell’amministrazione uscente, sempre di centrosinistra, di Emilio Del Bono. La vittoria, dice ancora la neo eletta, è anche frutto della buona gestione degli ultimi dieci anni del Pd. Un altro capoluogo lombardo dunque che guarda a sinistra, dopo Milano ovviamente, nonostante la stracciante vittoria del centrodestra alle recenti regionali. Nei festeggiamenti di piazza della Loggia, Castelletti afferma: “Una soddisfazione aver vinto al primo turno. La città ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere“.

Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha voluto congratularsi con la neo sindaca con una telefonata con la quale la leader del partito ha fatto i suoi auguri per il grande traguardo raggiunto.

Ci tenevano sia Giorgia Meloni che Matteo Salvini all’elezione del concorrente di destra, Fabio Rolfi che però si è arreso con il 41% dei voti, contro il 55% di Castelletti. Si tratta, per il centrodestra, della peggiore delusione in ambito amministrativo. Sia la premier che il ministro delle Infrastrutture – come spesso accade – durante le ultime fasi di campagna elettorale si erano presentati a Brescia per dare il loro sostegno a Rolfi, ma senza ottenere i risultati sperati.

Centrodestra ancora avanti: sei capoluoghi andranno al ballottaggio

Sui 13 capoluoghi 8 erano già del centrodestra che ne conferma 4 e che conquista Latina. Il centrosinistra invece, compresa Brescia, ne conquista 2 al primo turno. Adesso ne mancano 6, con Siena e Ancona al ballottaggio.

Damiano Coletta, ex sindaco sostenuto dal Pd e dal movimento Cinque Stelle, viene travolto dalla candidata Matilde Eleonora Celentano che conquista il 70% dei voti. Imperia, Treviso, Sondrio e Pisa – dove vince la Lega con Michele Conti al 51%, rimangono al centrodestra. In Toscana i due Capoluoghi rimanenti invece andranno al ballottaggio, a Massa e a Siena.