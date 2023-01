Maestra muore in uno schianto auto-camion a 45 anni

By

Ennesima tragedia sulle nostre strade. Un drammatico incidente stradale ha portato alla morte una maestra di 45 anni. La donna è rimasta coinvolta in uno schianto tra un’auto e un camion, nella mattinata di ieri. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvarla, ma purtroppo i tentativi si sono rivelati vani.

Tragedia ieri lungo la strada statale 117 bis Gela-Piazza Armerina, dove Maria Carmela Di Bennardo, di Acate, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Cinque le persone ferite. Nonostante i soccorsi siano arrivati immediatamente sul luogo dello schianto, purtroppo per la maestra di 45 anni non c’è stato niente da fare.

Questo è l’ennesimo incidente che sparge altro sangue sulle strade italiane ormai straziate dalle continue notizie di decessi causati da incidenti stradali. Vediamo più da vicino il fatto che ha portato via la vita ad una donna di Acate.

L’incidente fatale

La tragedia di ieri ha portato via Maria Paola Di Bennardo, un’insegnante di religione di 45 anni di Acate. La donna è morta in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 117 bis Gela-Piazza Armerina.

La donna stava guidando la sua auto quando è stata coinvolta in un incidente molto violento con un camion che trasportava materiale ingombrante. Cinque persone sono state ricoverate in ospedali di Gela, Piazza Armerina, Caltagirone e Caltanissetta a seguito dell’incidente.

La nipote della vittima, una ragazza di soli 20 anni, si trova ora in gravi condizioni ed è stata trasferita d’urgenza al Sant’Elia, dove è stato necessario intervenire con un operazione di neurochirurgia.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per la maestra di 45 non c’è stato niente da fare ed è stata dichiarata morta a seguito del terribile schianto. Purtroppo queste notizie sono sempre più numerose e le strade italiane vedono sempre più sangue spargersi sull’asfalto. Ora si effettueranno le dovute indagini per ricostruire l’avvenimento.

I soccorsi

Dal centro di coordinamento del 118 sono state inviate quattro ambulanze ed un elicottero di soccorso sul posto dell’incidente. Sembra che dallo scontro oltre alla donna che è morta ci siano altre cinque persone ferite.

Una fra queste è la nipote della donna che attualmente è in gravi condizioni ed è stata portata d’urgenza in sala operatoria per essere sottoposta ad un intervento nel reparto di neurochirurgia.

I carabinieri sono giunti sul posto per compiere i rilievi stradali, e sono stati assistiti dai vigili del fuoco. La triste notizia si è propagata velocemente nella piccola città iblea, lasciando sconvolti tutti gli abitanti. Ora proseguiranno le analisi del caso da parte delle autorità per ricostruire gli avvenimenti di ieri.

Si cercherà perciò di fare luce su questo caso andando ad identificare il colpevole. Purtroppo però questo non riporterà in vita la donna di 45 anni che è morta tragicamente nell’incidente.