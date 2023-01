Solo 1 tazza per far esplodere in men che non si dica la fioritura: cresce in un baleno

Fioritura, come ottenerla in un battibaleno? Ti basta solo una tazza di questo ingrediente per far esplodere i fiori in me che non si dica! Ecco Il trucchetto che sicuramente non conoscevi. Ci ringrazierai per la dritta.

La fioritura delle piante è una delle cose più belle da vedere ma come sappiamo, non è sempre semplice da ottenere. Sai come puoi avere tantissimi fiori in un nanosecondo? Solo utilizzando questo ingrediente.

Fioritura con ingredienti naturali

Oggi le case degli italiani sono sempre più Green. Acquistare o regalare piante è da sempre un gesto ricorrente e apprezzato per omaggiare qualcuno a cui vogliamo bene. Quante volte abbiamo regalato una pianta per buon auspicio o per augurare fortuna e felicità a novelli sposi o ai proprietari di una nuova abitazione?

Questi gioielli verdi sono dei doni sempre molto graditi di cui però bisogna prendersi cura con attenzione. Spesso capita infatti che pur dedicando alle nostre piante tanto tempo e le giuste cure, queste non riescano a sopravvivere o appaiono sempre spente e poco luminose.

Per esempio, ti è mai capitato che una pianta non facesse fiori? In questo caso, ti sei persa uno spettacolo incredibile, quello della fioritura. Come è possibile però che questi piccoli polmoni verdi talvolta abbiano difficoltà a fiorire? Te lo spieghiamo noi.

Se ti sei ritrovato ad affrontare questo problema, continua a leggere e troverai la soluzione. Ti basta una tazza di questo ingrediente per avere una fioritura immediata.

Ingrediente segreto per far nascere i fiori in un battibaleno

Prendersi cura di una pianta non è una cosa semplice, lo sappiamo tutti. Anche tu ti sarai sicuramente ritrovato, almeno una volta nella tua vita, a dover fare i conti con la morte di una pianta o magari ti sarai fermato a pensare: perché non caccia i fiori? Dove ho sbagliato?

Devi sapere che amore e attenzioni non sempre bastano a una pianta per crescere sana e rigogliosa. Essa ha bisogno anche di una piccola “spinta”, soprattutto se parliamo della fioritura.

Vuoi vedere nascere tanti fiorellini sulla tua pianta in un battibaleno? Allora ti basta un solo ingrediente e ti garantiamo che rimarrai senza parole per il risultato! Pronto a scoprirlo?

L’ingrediente a cui facciamo riferimento, solo le lenticchie! Hai letto bene. Questi legumi che consumiamo quotidianamente e che di sicuro avrai anche della dispensa della tua cucina, rappresentano un ottimo fertilizzante naturale, capace di garantire un’immediata fioritura alle piante in men che non si dica.

Vedrai che in pochissimo, dai tuoi gioiellini verdi nasceranno tanti fiorellini. Com’è possibile che le lenticchie siano capaci di questo miracolo? La risposta è davvero molto semplice. Questi legumi sono una fonte naturale di boro, potassio, fosforo e azoto, tutti sali minerali che fanno bene tanto all’uomo quanto alle piante.

In quest’ultimo caso, aiutano per esempio le radici a diventare più sane e robuste e a far crescere i fiori. Ti stai chiedendo che cosa devi fare? Se devi inserire un cucchiaio di lenticchie nel terreno? Non andare di fretta, ti spieghiamo anche questo passaggio.

Per realizzare il tuo fertilizzante naturale, avrai bisogno di una tazza di lenticchie secche e di un litro di acqua. Il procedimento è intuitivo e davvero molto semplice: devi solo versare le lenticchie nell’acqua e lasciarle riposare per 4 ore.

Dopo questo arco temporale, vedrai che l’acqua si sarà colorata di giallo. Filtrala con un colino e inizia a innaffiare le tue piante: nelle quattro ore di riposo, le lenticchie avranno rilasciato nell’acqua vitamine e sali minerali che consentiranno alla tua pianta di crescere e a cacciare i fiori.

Ecco fatto. Hai realizzato in men che non si dica un fertilizzante naturale. Attenzione al suo utilizzo: questa pratica deve essere ripetuta solo una volta al mese per almeno 3 mesi. Conoscevi le proprietà magiche delle lenticchie per garantire la fioritura delle piante?

Ora che anche tu sei un esperto, ti sveliamo anche un’altra tecnica: le lenticchie puoi metterle non soltanto in ammollo nell’acqua ma puoi anche frullarle. Vedrai che si verrà a creare una piccola polverina. Una volta ottenuta questa polverina ne metterai tre cucchiaini nel terreno della tua pianta. L’effetto sarà lo stesso: un super fertilizzante.