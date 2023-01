Gioia per questi pensionati italiani, €146 di aumento sul cedolino: quando lo ricevi

By

I pensionati italiani saranno avvantaggiati dalla nuova manovra prevista dal governo Meloni. Vediamo a quanto ammonta l’aumento e a chi spetta.

Sembra che il 2023 stia iniziando nel modo migliore per i pensionati che vedranno un aumento mensile in cedolino che non sarà ricco ma potrebbe fare la differenza.

Un barlume di speranza per i pensionati

Il 2022 è stato un anno terribile dal punto di vista economico e degli eventi. Basti pensare all’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, nonché del gas e dell’elettricità. Senza contare il conflitto in Ucraina. Le persone, comprese i pensionati, hanno bisogno di speranza, o per lo meno un barlume.

Proprio in questa direzione, si sta muovendo il Governo Meloni, o ci sta provando, al fine di dare qualche aumento, soprattutto alle categorie più deboli, come sono i pensionati. Per loro è previsto un aumento mensile sul cedolino.

L’aumento per i pensionati è stato previsto dalla legge di Bilancio ed è diventata effettiva sin dal primo giorno del 2023. Un piccolo aumento che arriva dopo due anni parecchio complicati che hanno visto, non solo lo scenario che si è presentato nel 2022 ma anche a seguito della pandemia che ha visto avvicendarsi il governo di Conte prima e di Draghi poi. Si è trattato di due governi che hanno cercato di mantenere saldo il sistema economico evitando che crollasse.

Oggi il governo della neo eletta Giorgia Meloni a guida dell’esecutivo sin dal 25 settembre sta cercando di aumentare gli aiuti. Del resto, servono come non mai, diverse boccate di ossigeno al fine di aiutare le famiglie e le imprese a far fronte ad uno scenario economico complesso e difficile.

L’aumento previsto

In questo scenario, le pensioni rappresentano il punto di riferimento da considerare per valutare la situazione in un paese ed il suo equilibrio economico e sociale. Nell’attuale Legge di Bilancio è prevista la rivalutazione delle pensioni.

In alcuni casi, per alcuni pensionati, è previsto un aumento di 146 euro mensili, grazie alla modifica del sistema di perequazione per il prossimo biennio. Il metodo previsto è quello delle fasce che, se con Draghi erano tre adesso raddoppiano a sei. In questo modo, le pensioni possono aumentare.

Sin dal primo giorno di quest’anno la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è del 7,3% rispetto all’anno precedente, il 2022.

Nella circolare, inoltre s, sono definiti gli indici dei trattamenti minimi delle pensioni sia per i lavoratori dipendenti che gli assegni vitalizi. L’importo dei trattamenti minimi verrà valutato anche in base ai redditi.

Per capire l’importo degli aumenti per i pensionati, bisognerà fare degli esempi. Un pensionato che percepisce 2500 euro al mese, lorde, con la rivalutazione potrà beneficiare di 146 euro in più, la mese, sempre lordo.