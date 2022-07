Macron riabilita Bin Salman, il “Principe assassino” secondo Amnesty

Il presidente francese Macron ha ricevuto questo giovedì il principe ereditario del Paese arabo nella sua prima visita in Europa dopo l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

Difficilmente saranno state un paio d’ore in totale discrezione e nell’ambito di una “cena di lavoro”, un livello relativamente basso nella scala del protocollo. Nonostante ciò, la decisione del presidente francese, Emmanuel Macron, di ricevere questo giovedì all’Eliseo il principe ereditario saudita Mohamed Bin Salmán (MBS) è stata duramente criticata dalle organizzazioni per i diritti umani, che denunciano il gesto come un passo definitivo, verso la riabilitazione politica del principale accusato del brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018.

Salman da molti è considerato il principale accusato del brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018

Mentre diverse ONG hanno presentato questo giovedì a Parigi una causa contro il controverso leader saudita davanti alla giustizia francese, il governo del Paese che si vanta di essere l’origine dei diritti umani, ha giustificato una decisione geostrategica in un momento in cui l’Europa cerca di diversificare e garantire il proprio approvvigionamento energetico, per contrastare la chiusura del gas russo nel cuore del Cremlino a causa della guerra in Ucraina.

“Devi essere vigile in termini di diritti umani e libertà, e questo sarà un messaggio che il presidente trasmetterà stasera a Bin Salmán. Ma l’Arabia Saudita è un partner, abbiamo problemi di approvvigionamento geopolitico e penso sia importante avere questo tipo di scambio senza rinunciare ai nostri obiettivi e valori, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani”, ha dichiarato Macron poche ore prima dell’incontro.

La brutale morte dell’editorialista del Washington Post al consolato saudita a Istanbul nel 2018 ha reso MBS un paria internazionale. La guerra in Ucraina e la conseguente necessità per l’Occidente di diversificare e garantire le proprie fonti energetiche di fronte alla chiusura del rubinetto russo del gas hanno visibilmente accelerato una riabilitazione politica iniziata timidamente già alla fine dello scorso anno: lo stesso Macron ha incontrato a Riyadh a dicembre, diventando il primo leader occidentale a tenere un faccia a faccia con il principe saudita da quando era stato emarginato diplomaticamente.

Il processo si è ora consolidato con l’intervista di MBS al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a metà mese a Gedda e il tour europeo in questi giorni del saudita, arrivato a Parigi mercoledì sera dopo una prima tappa in Grecia. Ad Atene, MBS ha siglato un accordo per la posa di un cavo dati sottomarino che collega l’Europa con l’Asia e ha esplorato con le autorità greche, incluso il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, la possibilità di collegare le reti elettriche dei due paesi per fornire più energia all’Europa.

Mercoledì sono stati discussi e firmati molteplici accordi in settori come la difesa, l’agricoltura e il trasporto marittimo. “Parlare con tutti i Paesi del Golfo è una necessità assoluta”, ha difeso questo giovedì all’Assemblea nazionale anche Aurore Bergé, presidente del partito di Macron, Renaissance.

“Principe assassino”, secondo Amnesty International

Nessuno, però, ignora la svolta drastica che rappresentano i gesti nei confronti dei sauditi, fortemente criticati dalle organizzazioni per i diritti umani e dall’opposizione politica. “La riabilitazione del principe assassino sarà giustificata in Francia e negli Stati Uniti con argomenti di realpolitik.

Ma in realtà è il marketing a predominare, non prendiamoci in giro”, critica la segretaria generale di Amnesty International ed ex relatrice Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, Agnes Callamard, che ha ricevuto minacce da Riyadh per aver indagato sull’omicidio di Khashoggi.

“Sembra che MBS possa contare su Macron per riabilitarsi sulla scena internazionale nonostante l’atroce morte del giornalista Kamal Khashoggi, l’incessante repressione delle autorità saudite contro ogni critica o i crimini di guerra in Yemen”, concorda il direttore in Francia di Human Rights Watch (HRW), Benedicte Jeannerod. Reporter senza frontiere (RSF) ha chiesto da parte sua che Macron “intervenga con MBS affinché i 27 giornalisti attualmente detenuti in Arabia Saudita vengano rilasciati”.

Approfittando della presenza dell’erede saudita nella capitale francese, diverse ONG, tra cui DAWN (Democracy for the Arab World Now), creata dallo stesso Khashoggi poco prima della sua morte, hanno intentato una causa contro l’erede saudita alla giustizia, che riconosce la giustizia universale nei casi di tortura e sparizioni forzate.

Insieme allo Swiss Trial International e all’American Open Society Justice Initiative, sostengono che MBS è “complice della tortura e della scomparsa forzata di Khashoggi” e che Bin Salmán “non ha l’immunità perché come principe ereditario o capo di stato”.

“La Francia aprire immediatamente un’indagine penale contro Bin Salman”

“Le autorità francesi dovrebbero aprire immediatamente un’indagine penale contro Bin Salman”, ha chiesto il direttore esecutivo di DAWN Sarah Leah Whitson. “Come parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e le sparizioni forzate, la Francia è obbligata a indagare su un sospetto come Bin Salman se è presente sul territorio francese”, ha aggiunto in una nota.

Questo scenario ha costretto il governo Macron a limitare il più possibile la propria esposizione all’erede saudita. Ci sarà una cena, sì, ma con totale discrezione.Qualcosa che ha già portato Macron a ricevere, nei giorni scorsi, altri dignitari con un curriculum più che discutibile sui diritti umani, ma chiave nella diversificazione energetica: il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e, giorni dopo, il L’egiziano Abdel Fattah al Sisi.

Il viaggio di Bin Salman in Europa arriva a meno di due settimane dall’incontro di Biden con il principe ereditario, durante il primo tour del leader statunitense in Medio Oriente. La riabilitazione del regime saudita in Occidente arriva anche dopo che Bin Salmán ha accelerato la sua attività diplomatica in Medio Oriente prima della visita di Biden, con notevoli tappe in Egitto e Turchia, con cui ha già riallacciato i legami dopo che la loro relazione è stata danneggiata per l’omicidio di Khashoggi.

L’obiettivo di Bin Salmán, secondo i media locali, era quello di rafforzare la sua leadership e le alleanze regionali per consolidarsi davanti all’Europa, e in particolare agli Stati Uniti, come partner chiave nell’area.