60€ euro tutti per te dal primo di settembre, come fare domanda: è facilissimo

Ci sono nuove opportunità per gli italiani che hanno bisogno di un aiuto concreto, con questo bonus da 60Euro da richiedere subito ed è già in corso dal 1° settembre.

Gli italiani sono alla ricerca continua di nuovi bonus da richiedere e questo da 60Euro potrebbe aiutare tantissime persone. Il Governo è continuamente a lavoro per fare in modo che nessuno resti indietro, in considerazione di tutti gli aumenti che ci saranno a partire da questo autunno in poi. Spesa al supermercato, trasporti, bollette e tutto ciò che prevede una uscita di denaro impattando sul budget familiare.

Aiuti dal Governo, una strategia corretta?

Il Governo è uscente e tutto potrebbe cambiare dopo il 25 settembre 2022, data storica e molto attesa. Nonostante questo attualmente c’è ancora del lavoro per quello uscente, che sta cercando di arginare in ogni modo tutti gli aumenti in essere.

Con l’inflazione all’8% e una previsione da parte degli esperti sino ad un 10%, le famiglie italiane iniziano a disperarsi e mettersi le mani tra i capelli. Gli aiuti dal Governo sono considerati una strategia corretta, se messa a punto in maniera adeguata per aiutare concretamente tutte le famiglie e gli aventi bisogno.

Ovviamente, l’opinione pubblica si divide ma è comunque il momento di agire e vedere quali sono i prossimi aiuti messi sul tavolo dal Governo italiano.

Bonus 60euro per te: come richiederlo e in cosa consiste

I ministri Andrea Orlando – Lavoro e Politiche Sociali – ed Enrico Giovannini – Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – grazie al Decreto Aiuti 2022 mettono in campo un bonus da 60euro relativo ai trasporti. A breve si dovrebbe attuare in maniera telematica così che tutte le richieste possano essere gestite.

Questo vuol dire che i cittadini italiani avranno a disposizione 60euro da spendere per il trasporto relativo al lavoro o allo studio. Ma a questo bonus potranno accedere anche i pensionati e tutti i cittadini che di norma usano i mezzi pubblici per muoversi.

Bisogna evidenziare che si tratta di una misura sperimentale, anche se il bonus trasporti darà la possibilità di avere 60Euro da investire in abbonamenti e mobilità pubblica. Il Ministro Orlando mette l’accento sull’obiettivo primario che è rendere questo bonus facile da richiedere così che sia anche un incentivo a favore della natura e del risparmio.

Il Governo ha stanziato per questo bonus un fondo di 79milioni di euro per tutto il 2022. Questa sarà utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali che riguardano il servizio di trasporto ferroviario sino al trasporto pubblico locale classico. Per fare in modo che tutti possano usufruirne in maniera intelligente, questo sarà un bonus nominativo e verrà utilizzato solo dalla persone che sottoscrive l’abbonamento, qualsiasi esso sia.

È un’ottima soluzione per continuare a prendere i mezzi pubblici, ma con un aiuto importante che non impatta sul budget mensile.

I requisiti per ottenere il bonus da 60euro riguardano un reddito complessivo annuo che non superi i 35mila euro. La condizione economica del richiedente verrà affermata con una autodichiarazione.

La domanda dovrà essere fatta sulla piattaforma online bonustrasporti.lavoro.gov.it dal 1° settembre sino al 31 dicembre 2022.