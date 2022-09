Macchie ostinate sulla tovaglia, lascia stare la candeggina: risolvi solo se usi questo

Le tovaglie in casa sono elementi indispensabili per la tavola: sia bianche che colorate, fanno da protettore per le superfici e a volte danno anche un tocco in più alle cene e ai pranzi. Ma quando si macchiano a volte è proprio complicato smacchiarle. Ecco dei rimedi naturali per farlo senza sforzo.

In casa non si può fare a meno delle tovaglie, oggetti indispensabili per una tavola sempre ordinata e soprattutto che proteggono i nostri tavoli, che a volte sono anche molto delicati.

Ma, ovviamente, sono molto soggette alle macchie come tutto ciò che ha a che fare col cibo. Non tutte le macchie sono facili da gestire, ecco perché è utile conoscere i rimedi naturali per riuscire a toglierle senza affaticarsi troppo.

Togliere le macchie dalle tovaglie: i rimedi utili ed efficaci

Macchiare le tovaglie è normale, visto che si utilizzano per pranzi o cene dove può capitare che cada qualcosa distrattamente. A volte, però, se non si smacchiano bene riutilizzarle diventa un problema.

Lavarle semplicemente in lavatrice per alcune tipologie di macchie non basta, ecco perché bisogna trattarle prima del lavaggio, ma come?

Non tutte le macchie sono uguali, ad esempio per le macchie di sugo, che sono quelle più frequenti, si possono utilizzare diversi ingredienti da cucina. Se la macchia è appena fatta, basta un po’ d’acqua fredda, strofinare bene e il gioco è fatto.

Se la macchia è secca, invece, preparate una soluzione facile con sale bicarbonato e acqua: dopo di che tamponatela sulla macchia facendo agire, magari con un panno. Effettuate poi dopo il lavaggio classico in lavatrice.

Per le macchie di vino, che di solito sono molto complicate da togliere, potete utilizzare il limone che ha alte proprietà sgrassanti (infatti viene utilizzato anche in molti detersivi).

Spremete il limone, estrapolatene il succo e mettetelo sulla macchia. Dopo una posa di 15 minuti, basterà poi lavare la tovaglia con acqua calda e, possibilmente, sapone di Marsiglia, che trovate facilmente al supermercato.

Come debellare altre tipologie di macchie

Se la vostra tovaglia si è macchiata con olio o con altre sostanze untuose, l’ingrediente che dovete utilizzare è facilmente reperibile in cucina: l’aceto di vino bianco.

Utilizzandolo sulla macchia scovata sulla tovaglia, strofinate bene, senza rovinare il tessuto e lasciate agire per qualche minuto.

Per eliminarla definitivamente, lavarla poi in lavatrice con un lavaggio completo. Uscirà come nuova.

Ci sono, poi, anche le macchie di cioccolato a volte, che possono lasciare brutti aloni sulle tovaglie. Per toglierle, è utile il perborato di sodio, che è un valido sostituto alla candeggina, sbiancate ed efficace.

Una delle macchie più frequenti, poi, è quella di caffè, una bevanda che tutti soprattutto in Italia utilizziamo moltissimo. Se la tovaglia è sporca di caffè, utilizzate il sapone di Marsiglia, un grandissimo alleato per questa tipologia.

Strofinate bene con il sapone sulla macchia, bagnandola prima con acqua. Fatelo bene fin quando la macchia non sarà scomparsa del tutto, altrimenti potreste lasciare dei residuti marroni sul tessuto.

Se poi avete tovaglie macchiate precedentemente, non smacchiate a dovere, allora preparate insieme aceto, acqua e un po’ di detersivo per i piatti. Strofinate bene il composto sulla macchia e poi mettete in lavatrice.

Armatevi quindi degli ingredienti giusti in casa e vedrete che le macchie sulla tovaglia non saranno più un problema, avrete sempre tavole imbandite e perfette.