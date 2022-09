Bucato bianco e immacolato senza stirare, il segreto è buttarne 1 cucchiaio in lavatrice

Diciamo la verità, tutti non amano stirare, quindi se si può trovare un metodo per evitare di farlo, perché no? Voi direte, non esiste, e invece sì esiste eccome. Ecco qual’è il metodo per non stirare e risparmiare tantissimo tempo.

C’è chi trova rilassante stirare, un momento da dedicare a sé stessi ma, ammettiamolo, la maggior parte delle persone odia stirare. Questa è, forse, la faccenda domestica più odiata, soprattutto in estate quando le temperature salgono e il vapore del ferro da stiro non è per nulla adeguato.

Ma come si fa a non stirare il bucato e averlo comunque presentabile? Esistono dei metodi per risparmiare tempo, che troverete utilissimi. Ecco quali sono.

Come evitare di stirare: i metodi che non lascerete mai più

Stirare, una parola che tantissime persone odiano: pensare di dover tornare dal lavoro per stirare il bucato ore e ore, oppure perdere un intero weekend per poter rendere presentabili cumuli di abiti non è di certo allettante.

In molti non sopportano farlo, asse da stiro e ferro sono gli oggetti casalinghi forse più odiati in casa, nonostante siano una delle cose più utili che possano esistere.

Però, c’è da dire, che i capi stirati e puliti sono il massimo e quindi come fare per averli così ma senza utilizzare il ferro da stiro?

Prima di tutto, bisogna sapere cosa acquistate scegliendo bene i tessuti dei vostri capi: sicuramente, i jeans e maglie elasticizzate di jersey, ad esempio, sono più facili da tenere in ordine senza doverli stirare. Se scegliete dei vestiti in lino, ad esempio, allora lì la situazione si complica.

Ma scegliere un lavaggio adeguato in lavatrice è già un primo passo con capi dai tessuti fastidiosi, infatti bisogna scegliere un ciclo breve con un livello di centrifuga basso, in modo che il bucato non si stropicci eccessivamente.

Non riempite troppo la lavatrice, in questo modo i vestiti si legheranno meno l’uno all’altro e poi togliete subito i panni dal cestello una volta finito il lavaggio, per stenderli quanto prima.

Al posto dell’ammorbidente, poi, aggiungete l’aceto di mele che rende i tessuti più morbidi che, una volta stesi bene al sole, resteranno quanto più lisci possibile.

Altri alleati per non stirare

Lavaggio e scelta dei vestiti sono i primi passi per evitare di stirare troppo spesso, ma poi ci sono anche altri aiutini in casa per non farlo.

Pensate all’asciugatrice, grande amica di chi odia il ferro da stiro. Asciugare il bucato al suo interno, infatti, fa in modo che tutto si asciughi senza pieghe, senza i segni delle mollette e riduce di molto la probabilità di dove per forza stirare.

Se non avete l’asciugatrice, allora sarà importante la modalità in cui stenderete il vostro bucato. Infatti, bisogna stare attenti quando si stende, toccate delicatamente il bucato, stendendo bene anche con le mani per evitare che si facciano eccessive pieghe.

Ritirare poi tutto appena è asciutto, senza far passare ore o giorni addirittura. Questo perché così i vestiti, le tovaglie e tutto ciò che avete lavato non si seccherà all’aria, quindi resterà morbido abbastanza.

Arriva poi il momento di piegare ciò che si è lavato: una fase importantissima da non prendere sotto gamba. Infatti, mettere tutto su un tavolo e qui piegare uno ad uno i capi, tirando bene maniche, tasche e orli.

Se volete, poi, nell’armadio o nei cassetti poggiate sui vestiti piegati un libro pesante, questo aiuterà a stirarli ancora meglio.