Addio cattivi odori dagli scarichi, bastano 2 cucchiai: l’ingrediente ce l’hai in cucina

Nessuno di noi sopporta i cattivi odori in casa: quando sentiamo una puzza nel nostro appartamento, quasi sicuramente proviene dai tubi di scarico. Le cause possono essere molteplici, ma sicuramente bisogna scovarle per poter capire come risolvere. Ecco qualche consiglio per utilizzare un ingrediente in particolare, molto efficace.

Avere una casa pulita e profumata è sicuramente l’obiettivo di tutti, soprattutto se abbiamo un appartamento nuovo o al quale teniamo molto.

A volte, però, può capitare qualche contrattempo che rende la nostra dimora poco profumata: di solito si tratta di puzze che arrivano dai tubi di scarico, ma come debellarle? Non servono per forza prodotti specifici, ma un ingrediente che si trova facilmente in cucina. Ecco quale.

Togliere la puzza dagli scarichi: l’ingrediente di cui non potrai fare a meno

Non è raro, purtroppo, entrare in bagno o in cucina e sentire un tanfo insopportabile, proprio una puzza di fogna, che ci fa subito pensare a qualcosa che non va in casa.

Il problema, di solito, è da attribuire agli scarichi di entrambe le stanze della casa, che a volte possono intasarsi con capelli, polvere e altre sostanze. L’accumulo di sporco, infatti, può far si che lo scarico emani cattivo odore, per cui è indispensabile correre ai ripari.

Non è una questione di pulizia giornaliera, che anche se fatta a volte non risolve, ma bisogna fare dei trattamenti particolari per debellare i cattivi odori dai tubi.

Molti corrono subito a comprare prodotti specifici, che in commercio sono tantissimi, ma basterebbe solo qualche ingrediente casalingo per trovare un rimedio repentino.

Ad esempio, un grande alleato della casa che si usa per tantissime cose è il bicarbonato, un ingrediente che abbiamo tutti nelle nostre cucine. Ma come utilizzarlo negli scarichi?

È semplice, infatti se la puzza proviene dal bagno si può sciogliere sale doppio con bicarbonato, bollendo prima una quantità giusta di acqua. Una volta mischiato tutto, versare tutto nel water o nei tubi del lavandino.

Facendo questo, si procederà ad igienizzare i tubi grazie al bicarbonato, il sale agirà nel debellare le ostruzioni aiutato anche dall’acqua bollente.

Altri ingredienti utili alla puzza dei tubi di scarico

Non solo bicarbonato e sale sono utili per sturare i tubi e far passare la puzza insopportabile, infatti ci sono altri ingredienti facilmente reperibili che si possono usare.

C’è l’aceto di mele, famoso per debellare le puzze e gli odori strani in casa. In un bicchiere bisogna versarlo nello scarico, almeno una volta a settimana se si vuole un risultato efficace.

Nessuno se lo aspetterebbe ma anche il lievito di birra serve per cacciare via i cattivi odori: utilizzare solo poca quantità, quasi un terzo del piccolo panetto, sciolto in acqua bollente. Questa mistura può essere versata nello scarico incriminato e deve agire una notte intera.

Anche il limone può essere utile per le puzze, ovviamente bisogna spremere abbastanza succo, almeno quello di due bei limoni. Versato il liquido, lasciare stare per un po’ di tempo, anche una notte intera.

Il giorno dopo ricordarsi di sciacquare con acqua abbondante: le tubature si stureranno e l’odore sarà meraviglioso. Se volete un effetto ancora più forte, potete comprare l’acido citrico assoluto, ma attenzione a quando lo utilizzate, seguite bene le istruzioni sulla confezione.

Come vedete, esistono tantissimi rimedi per tenere le proprie tubature lontane dai cattivi odori, tutti naturali e a costo zero, senza dover per forza acquistare costosi prodotti che si vendono nei supermercati.