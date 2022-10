Auger Aliassime supera Alcaraz e “taglia” fuori Sinner per le Finals

Arriva direttamente da Basilea la notizia dell’esclusione di Sinner dalle ATP Finals, Auger Aliassime infatti conferma l’ottimo stato di forma e supera il numero 1 al mondo Alcaraz per 6/3,6/2.

Il canadese con 3525 punti diventa cosi irraggiungibile per Sinner, Auger Aliassime si prende l’ultimo posto disponibile per accedere alle ATP Finals di Torino.



Finisce qui la corsa di Jannik Sinner, l’altoatesino non parteciperà alla prossima edizione delle ATP Finals, l’ultimo posto disponibile sarà assegnato ad Auger Aliassime che a Basilea ha superato anche il numero 1 del mondo Alcaraz.

I punti di vantaggio del canadese sono ormai troppi e l’azzurro non riuscirebbe a raggiungerlo neanche vincendo il torneo di Parigi-Bercy in programma nelle prossime settimane.

Grande delusione per il tennis italiano che al master più atteso dell’anno arriverà senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner, tutti gli occhi ora saranno su Lorenzo Musetti che giocherà a Milano le Next Gen ATP Finals.

Sinner in queste settimane dovrà lavorare per recuperare la migliore condizione fisica e prepararsi ad un 2023 che dovrà vederlo protagonista assoluto della stagione.

FÉLIX SORPRENDIÓ A ALCARAZ. 😱 Otra función estelar de Auger-Aliassime, que sumó su victoria consecutiva N°12: 6-3, 6-2 al N°1 del mundo para meterse en la final del ATP 500 de #Basilea. 👊 🏆 Rune o Bautista Agut, el último obstáculo. pic.twitter.com/hWmzxaXeTN — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 29, 2022

Auger-Aliassime si conferma in crescita, superato Alcaraz

Un grande Auger-Aliassime si conferma in stato di grazia superando anche Alcaraz.

Il numero 1 del mondo cede a Basilea sotto i colpi del canadese e si arrende nettamente con il punteggio di 6/3,7/2.

Successo meritato e pesantissimo per il classe 2000 che rimane uno dei 4 pretendenti all’ultimo slot per accedere alle ATP Finals.

La vittoria del canadese infatti taglia fuori dalle ATP Finals non soltanto Berrettini (comunque infortunato) ma anche Shapovalov, Carreno Busta ed appunto Jannik Sinner.

Il classe 2000 si conferma come uno dei tennisti attualmente più in forma del circuito, quella di Basilea è addirittura la terza finale conquistata consecutivamente in questo ultimo mese.

A rimanere in corsa per l’ultimo slot disponibile per Torino sono in corsa ancora 4 giocatori: Auger, Rublev. Fritz e Hurkacz.

Le percentuali però per i primi due rimangono altissime: sia Fritz che Hurkacz infatti dovrebbero vincere Parigi-Bercy per riuscire a conquistare il torneo piemontese, missione molto difficile.

Ora Auger-Aliassime proverà a completare la sua settimana perfetta di Basilea vincendo la finale di domenica che sarà contro il vincente della sfida tra Rune e Carreno Busta.