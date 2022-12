Macchie di vino, come toglierle in 2 semplici passaggi: ti basterà fare questo

Grazie ad un semplice passaggio possiamo levare le macchie di vino da divani e tappeti in due gesti.

Nel corso della nostra vita ci capita di invitare a casa degli amici e di passare con loro delle serate spensierate e divertenti consumando anche del vino oppure invitando la propria dolce metà.

In questi casi, accade che nell’impeto della passione o in una situazione giovale, accidentalmente del vino possa cadere su alcuni tessuti dove sembra impossibile rimuoverli.

Vino: come rimuovere le macchie

Sebbene sui tessuti sembra esserci una soluzione e non ci si preoccupa più di tanto, grazie a soluzioni casalinghe efficaci e a prodotti messi in commercio sempre più dettagliate, le cose sembrano essere diverse per i tessuti di divani e di tappeti.

Quando del vino viene versato su di questi elementi d’arrendo, è importante non strofinare il tessuto in quanto la macchia dal suo esterno tenderà ad allargarsi e ad espandersi rischiando di rovinare tutto quanto.

Altra cosa da evitare è tamponare la macchia in quanto la pressione fatta sopra di essa tenderà a spingere il vino verso la sua profondità e sarà molto più difficile rimuoverla e pulire il tutto.

L’importante è agire con tempestività in modo che la macchia non si secchi e che si assorba all’interno del tappeto o del divano andando a penetrare al suo interno e quindi rischiando di danneggiarlo in modo definitivo.

Il metodo efficace

Per far si che questa macchia di vino si levi in modo efficace è sempre meglio far assorbire il liquido con un materiale che tende ad attrarre a sé tutta l’umidità in modo che la macchia non finisca all’interno dei tessuti.

Quindi, appena vediamo una macchia è bene cospargerla con abbondante sale o bicarbonato o anche del talco o della sabbia per la lettiera dei felini, qualora non avessimo ingredienti.

Per evitare che si formi una macchia più grande questi non devono essere strofinati ma solo posti sulla macchia e aspettare che assorbano il vino per circa una trentina di minuti o qualora serva anche quarantacinque.

Una volta che l’ingrediente scelto assorbe il vino, passare sul tappeto o sul nostro divano una spazzola per tessuti o semplicemente un’aspirapolvere per far si che questa assorbi tutto quello che abbiamo posto sulla macchia.

In questo modo, quest’ultima, dovrebbe essere sparita del tutto e possiamo tornare a goderci il nostro complemento d’arredo senza stare a preoccuparci di acquistare un copridivano o un tappeto nuovo.

Importante è non aver paura di danneggiare il tappeto con l’utilizzo di sale o di polvere come il talco ma agire affinché il vino venga assorbito e poi completamente rimosso da esso.

Utilizzando questo metodo, non solo avremo evitato che la macchia si allarghi ma evitiamo che possa andare a finire sulle fibre dei tessuti e quindi danneggiare in modo perenne il nostro divano o tappeto.

Non vi resta quindi che tenere a mente questo consiglio qualora dovesse accadervi un incidente simile e scappare subito ai ripari qualora una macchia di vino sia presente su un tessuto molto importante.