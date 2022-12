Cina, Hong Kong: 1315 oppositori arrestati dal 2019

Cina: dal 2019 sono stati arrestati più di 1.000 oppositori. Tra questi, anche Jimmy Lai, 75 anni, fondatore dell’Apple Daily.

Il capo della sicurezza di Hong Kong ha dichiarato che sono 1.315 le persone sono attualmente in carcere per le proteste contro l’estradizione del 2019, di cui 345 di età pari o inferiore a 21 anni. Tra questi c’è anche il fondatore dell’Apple Daily, Jimmy Lai.

Cina, più di 1000 oppositori arrestati dal 2019

Sono 1315 gli oppositori arrestati dal 2019 a Hong Kong. Tale dato è emerso quando il legislatore Chan Pui-leung ha chiesto al funzionario del governo come sono sostenuti i giovani in custodia, da parte delle autorità, arrestati a causa delle proteste e che devono essere reintegrati nella società.

In risposta, il segretario alla sicurezza Chris Tang Ping-keung ha affermato che il dipartimento dei servizi penitenziari sta lavorando per realizzare presto una piattaforma di e-learning per le persone in custodia, offrendo ai detenuti l’accesso a materiali in rete.

Il dipartimento ha anche assistito i detenuti nel percorso di iscrizione a vari esami pubblici e ha collaborato con le istituzioni locali per aiutare i detenuti a terminare gli studi, secondo quanto riferito da Tang.

L’impegno delle società di Hong Kong

Nel frattempo, il capo della sicurezza ha rivelato che i datori di lavoro locali non sono riluttanti a offrire opportunità alle persone riabilitate, dicendo che esistono molte opportunità professionali disponibili per loro sul mercato.

Ha affermato che circa 470 società a Hong Kong si sono impegnate a creare fino a 800 opportunità di lavoro per persone riabilitate: tre di queste offrono persino opportunità di lavoro nella Greater Bay Area.

Tang ha sottolineato che il dipartimento ha tenuto sotto stretto controllo lo stato occupazionale delle persone riabilitate e continuerà a rivedere il loro lavoro, promuovendo così in modo proattivo una formazione professionale diversificata per i detenuti.

Qual è la legge cinese sulla sicurezza nazionale?

La legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong conferisce a Pechino poteri che non aveva mai avuto prima. Approvata il 30 giugno 2020 dal Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, la legge criminalizza la secessione, la sovversione, il terrorismo e la collusione con paesi esteri. Chiunque violi tale legge può essere arrestato e punito.

La legge afferma – inoltre – che parte dei casi a Hong Kong può essere processata nella Cina continentale. Stabilisce, poi, che Pechino avrà l’autorità esclusiva sull’interpretazione della legge sulla sicurezza nazionale.

Le relazioni tra Pechino e Hong Kong sono state tese a causa di interpretazioni contrastanti della politica “un paese, due sistemi” che concede a Hong Kong il potere di gestire i propri affari.

Il Partito Comunista Cinese non accetta lo status speciale di Hong Kong e Pechino è stata spesso accusata di interferire con il sistema di governo di Hong Kong.

Tutte le modifiche al sistema politico di Hong Kong dovrebbero essere approvate dal governo di Hong Kong e dal principale organo legislativo cinese, l’Assemblea nazionale del popolo o dal suo comitato permanente. Pechino, invece, controlla la diplomazia e la difesa della regione.