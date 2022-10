Macchie di sugo sulla tovaglia, non metterla a lavare: basterà qualche goccia

Macchie di sugo sulla tovaglia: non metterla a lavare in lavatrice. Utilizza qualche goccia di un prodotto che abbiamo tutti in casa.

Dopo un pranzo o una cena in casa tra amici capita che la tovaglia riporti visibili macchie di sugo. Uno degli errori che commettiamo tutti è quella di metterla a lavare in lavatrice, ma non sempre si riesce dire addio definitivamente alle macchie. Dopo un lavaggio in lavatrice è facile che rimangano evidenti aloni sugo sul tessuto della tovaglia. Il buon consiglio è quello di non lavarla e di utilizzare qualche goccia di un determinato prodotto per dire addio alle macchie di sugo.

Macchie di sugo sulla tovaglia: cause

Dopo un pranzo o una cena organizzato tra familiari e amici è possibile che la tovaglia mostri evidenti macchie di sugo. Basta che cada un po’ di pasta al sugo sulla tovaglia per causare il danno. Una forchetta sporca lasciata o caduta sulla tovaglia, i bambini o gli adulti che per qualche distrazione fanno cadere un maccherone al sugo sulla tovaglia oppure anche il semplice gesto di versare la pasta al sugo nel piatto può essere la causa che porta alla formazione delle macchie di pomodoro sulla tovaglia.

Macchie di sugo sulla tovaglia: i prodotti chimici sono efficaci?

Molto spesso quando notiamo la presenza di macchie di sugo sulla tovaglia ricorriamo all’utilizzo di prodotti chimici, ma non sempre sono così efficaci. Un errore che commettiamo tutti è quello di mettere a lavare in lavatrice la tovaglia macchiata con l’aggiunta di detersivi chimici per il bucato. Il risultato? Non è sempre quello auspicato. Nella maggior parte dei casi il risultato effettivo non corrisponde a quello auspicato. Infatti, dopo il lavaggio in lavatrice con l’utilizzo di detersivi chimici per il bucato la tovaglia rimane visibilmente alonata con macchie di sugo che appaiono di colore rosa.

Macchie di sugo sulla tovaglia: come eliminarle definitivamente?

Tenendo conto del fatto che i prodotti chimici non sono sempre efficaci per dire definitivamente addio alle macchie di sugo, è bene ricorrere all’utilizzo di validi rimedi naturali. Spesso si tratta di prodotti naturali che troviamo in dispensa. Quindi, non è assolutamente necessario andarli ad acquistare e spendere altri soldi per approvvigionarseli.

Un validissimo rimedio naturale per dire addio alle macchie di sugo sulla tovaglia è quello di creare una miscela a base di bicarbonato, sale grosso e di qualche goccia di acqua ossigenata. Basta versare il composto sulle macchie di sugo e strofinare con l’ausilio di un panno e di qualche pallina di alluminio. Durante l’operazione di strofinamento, è bene aggiungere un po’ di sale grosso e qualche goccia di acqua ossigenata per dire addio alle macchie di sugo. Una volta rimosse le macchie di sugo, è bene inserire la tovaglia smacchiata all’interno della lavatrice ed avviare il lavaggio.