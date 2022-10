Sardegna: ritrovati i cadaveri di padre e figlia | Erano dispersi da 3 giorni

Erano stati lanciati appelli per trovarli, sia la Guardia Costiera che la Guardia di Finanza li stavano cercando via mare in Sardegna, nel tratto dove erano usciti con la barca. Ma la notizia della tragedia, alla fine, è purtroppo arrivata.

Padre e figlia, dati per dispersi da sabato pomeriggio, sono stati ritrovati cadaveri. Ecco cosa è successo.

Sardegna: ritrovati i due dispersi

Nessuno mai si sarebbe aspettato un finale così tragico e brutto. Valentina e suo padre Gianmarco, dispersi nel tratto di mare davanti Sant’Antioco, in Sardegna vicino Carbonia – Iglesias, sono stati trovati morti. La barca, con al quale erano usciti per una battuta di pesca, non è stata ancora ritrovata. Con molta probabilità, stando anche a quanto riferiscono le Forze dell’ordine, è colata a picco. Proprio in quel tratto di mare dove erano usciti.

Con la loro barca, papà Gianmarco, 64 anni, gestore di una pizzeria e Valentina, 33 anni, sua figlia residente in Germania, erano usciti in mare. Ma da sabato pomeriggio di loro non si avevano più notizie. Appelli, anche sui social, oltre che le ricerche coadiuvate sia dalla Guardia Costiera che dalla Guardia di Finanza con le loro rispettive motovedette, erano partite. Ma fino ad ora non si erano avute notizie.

Le ricerche anche via social, nella possibilità che, chiunque aveva visto qualcosa, o li aveva visti, poteva dare notizie e indizi in merito per le loro ricerche. È stato impiegato anche un elicottero dei Carabinieri e un velivolo della Guardia Costiera, nella speranza di poter notare, dall’alto, qualche traccia in mare che potesse far capire che padre e figlia erano lì. Ma purtroppo, nulla da fare.

I cadaveri sono stati localizzati a poche miglia dal tratto di mare in Sardegna da dove erano partiti, vicino al punto dove, sabato pomeriggio, il segnale GPS dei loro cellulari era stato localizzato. Gli uomini delle Forze dell’Ordine impiegati, avevano setacciato quel tratto di mare in lungo e largo, fino a quando i corpi non sono riemersi.

I loro cadaveri nello specchio d’acqua dove erano andati in barca

Recuperati e identificati, sono stati portati sulla terraferma. Ciò che non è ancora stata ritrovata è la loro barca e, stando a quanto ipotizzano i soccorritori, probabilmente è colata a picco, trascinando con sé i corpi di Gianmarco e Valentina. La barca di 5 metri è l’unico pezzo che ancora manca a questa assurda tragedia e che gli uomini delle Forze dell’Ordine stanno cercando ancora in mare.

Il papà di Valentina era un navigatore esperto e, sia lui che sua figlia, conoscevano bene il tratto di mare dove avevano deciso di andare ad effettuare la battuta di pesca. Ciò che fa pensare al fatto che siano stati sorpresi da qualcosa è che, quando sono stati ritrovati, i due corpi non avevano neanche i giubbotti di salvataggio.

Gianmarco indossava maglietta e jeans e Valentina era senza scarpe quando è stata ritrovata. Per cercare di capire cosa sia successo, chi indaga è partito anche dal cercare di far luce sulle condizioni del mare il giorno in cui i due sono usciti in mare. A quanto sembra, il mare era calmo, battuto solo da una leggera brezza.