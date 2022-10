Addio a Franco Gatti, componente della storica band dei ‘Ricchi e Poveri’. Il cantante si è spento questa mattina a Genova, all’età di 80 anni.

Da anni ormai Franco Gatti si era ritirato dalla scena musicale, allontanandosi dal gruppo dopo la morte del figlio Alessio nel 2013.

Musica in lutto: morto il cantante dei ‘Ricchi e Poveri’, Franco Gatti. La voce della storica band si è spenta questa mattina a Genova, all’età di 80 anni.

Lontano da diversi anni dal gruppo con cui ha ottenuto successo in tutto il mondo, Franco Gatti aveva recentemente partecipato alla reunion della band sul palco dell’Ariston nel 2020, ma ormai la sua attività musicale si era chiusa.

Nel 2013, mentre stava per salire sul palco del Festival di Sanremo, per ritirare il Premio alla carriera, una telefonata lo informò della morte di suo figlio Alessio.

Quel dolore lo segnò profondamente, tanto che decise di allontanarsi definitivamente dalla scena musicale.

Ad annunciare la sua scomparsa questa mattina sono stati proprio i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia.

si legge nel comunicato.

Canzoni intramontabili, che hanno fatto la storia della musica italiana. Con Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena,ì e Franco Gatti, i Ricchi e Poveri hanno cavalcato la scena musicale italiana per diversi decenni.

Il debutto della band è al Cantagiro 1968, con il brano L’ultimo amore.

Dopo l’addio di Marina Occhiena, il terzetto non si è fermato, raggiungendo – in più occasioni – le vette delle classifiche. L’ultima apparizione – con i 4 componenti originari – nel 2020, sul palco dell’Ariston, quando i Ricchi e Poveri si sono ritrovati sul prestigioso palcoscenico per ripercorrere la loro lunghissima carriera.

Tragic news from Italy 🇮🇹

Franco Gatti, one of the members of Ricchi e Poveri, has passed away.

2 years ago, they gave one of the most historical and amazing performances I have ever watched at Sanremo.

Rest In Power, legend ❤️pic.twitter.com/ir2205ZSh9

— Euro Icon (@euroicon) October 18, 2022