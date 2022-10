Macchie di sangue sui vestiti, come toglierle in pochi passaggi senza lavatrice

Ecco che vi sveliamo come eliminare completamente le macchie di sangue dai vestiti senza metterli in lavatrice, la soluzione definitiva.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire il metodo definitivo per rimuovere tutte le macchie di sangue dai vostri vestiti in pochi e semplici passaggi.

Macchie di sangue nei vestiti: uno sporco davvero ostinato

Trovare macchie di sangue su lenzuola e vestiti è comune durante le mestruazioni e non solo. Saper affrontare questi incidenti è fondamentale per non disperare.

Rimuovere le macchie di sangue dai vestiti è possibile se sai come farlo, quindi non dovrai più buttare via la biancheria intima macchiata.

Come con la maggior parte delle macchie, il modo più semplice per rimuovere il sangue è quando è fresco. Non appena noti del sangue sui tuoi vestiti, cambia e pulisci la macchia seguendo i passaggi che ti illustriamo di seguito, anche senza lavatrice.

In questo modo avrai sempre capi dal colore impeccabile anche se si macchiano di sangue. Continua a leggere il nostro articolo per scoprire la soluzione definitiva.

Il metodo rivoluzionario per eliminarle

La prima cosa che dovreste fare è immergere la macchia in acqua fredda (il freddo è molto importante) il prima possibile. Se la macchia è molto fresca, fatela scorrere sotto l’acqua corrente fredda e cercate di rimuovere più sangue fresco possibile.

Poi usate una spugna con acqua ossigenata o strofinate la macchia con una saponetta e strofinate a mano con acqua fredda. Applicare uno smacchiatore o un detersivo liquido che contenga enzimi e lavare la macchia rimanente in acqua tiepida con una candeggina adatta ai tessuti fino a quando la macchia non scompare.

Non mettere il capo in lavatrice e poi nell’asciugatrice finché la macchia non è completamente scomparsa. Per le macchie di sangue secco, avrai bisogno di un po’ di pazienza e di uno smacchiatore per impieghi gravosi.

Immergi il capo in una miscela di acqua fredda e detersivo per bucato o smacchiatore. Strofinare le macchie con sapone e lavare con candeggina per tessuti. Se non funziona, ripetere il passaggio di ammollo sopra per un tempo più lungo e aggiungere 1 cucchiaio di ammoniaca.

Un trucco è quello di utilizzare l’amido di mais e lasciarlo asciugare al sole: fare una pasta densa con due parti di farina di mais e una parte di acqua fredda. Strofina la macchia e poi stendi il capo al sole. Il sole è uno dei migliori smacchiatori naturali. Quando l’amido di mais si sarà asciugato, spazzolatelo via, quindi lavatelo come al solito.

Prepara una pasta con bicarbonato di sodio o borotalco: questo è un altro rimedio casalingo per pulire le macchie di sangue e può anche aiutare a rimuovere le macchie mestruali. Devi mescolare una parte di bicarbonato di sodio o di talco con due parti di acqua. Inumidire la macchia con acqua e applicare la pasta. Lasciatela asciugare al sole e poi rimuovete i resti con un pennello. Infine lavatela in acqua fredda.

Lavastoviglie e bicarbonato di sodio: metti una piccola quantità di detersivo per piatti sulla macchia del righello e coprila con bicarbonato di sodio. Lasciate riposare per una ventina di minuti e poi strofinate con un vecchio spazzolino da denti. Infine, lava il capo come fai normalmente.

Perossido di idrogeno: basta applicare una piccola quantità di perossido di idrogeno (perossido di idrogeno) sulla macchia e guardare la macchia rossa di sangue scomparire. Per macchie vecchie o ostinate, riapplicare tutte le volte che è necessario. Una volta rimossa la macchia, risciacquare l’area con acqua fredda.