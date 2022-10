“Ecco perché si è presa i Rolex”, Ilary Blasi: l’inaspettato retroscena

Un noto settimanale ha svelato il motivo per cui Ilary Blasi avrebbe preso i Rolex di Totti dalla sua cassaforte. Ecco il perché.

Continua imperterrita la battaglia legale che riguarda la separazione tra la conduttrice Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti, dopo che lo scorso luglio hanno annunciato la loro separazione.

Dopo vent’anni di amore, di cui diciassette di matrimonio e tre di fidanzamento, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo ha deciso di mettere un freno alla loro relazione.

Ilary Blasi: ecco il vero motivo per cui ha levato tutti i Rolex dalla cassaforte di Totti

Nel corso di questi anni si era parlato spesso di una loro crisi matrimoniale, tra cui anche le indiscrezioni dello scorso gennaio che entrambi avevano smentito, per poi ammettere di aver mentito.

Così, per tutta l’estate c’è stato un grande caos mediatico con giornali e siti di gossip che hanno cercato di capire quale fosse il motivo per cui Ilary e Francesco hanno deciso di separarsi.

Soltanto dopo alcuni mesi, a parlare è stato Francesco Totti che stanco di essere accusato come traditore seriale, sulle pagine del Corriere della Sera ha confessato di essere stato lui ad essere tradito.

Dopo le sue parole, Totti ha anche affermato che le cose con la Blasi non andavano bene da un po’ di tempo e che il colpo di grazie è arrivato quando dopo alcune segnalazioni, ha scoperto sul suo cellulare dei messaggi con un uomo completamente diverso da lui.

Da qui sono iniziati i problemi e l’ex capitano della Roma si è avvicinato sempre più a Noemi Bocchi, designer floreale conosciuta ad un torneo di padel nel 2021 cominciando con lei una relazione da gennaio 2022.

I due adesso sono usciti allo scoperto e spesso li si vedono assieme anche con i figli di Totti, però sta continuando una battaglia per il divorzio dato che Ilary sembra non essere intenzionata a trovare un accordo.

La rivelazione del settimanale

Sul Corriere della Sera, Totti aveva anche rivelato che la Blasi, con la complicità del padre, aveva svaligiato la sua cassaforte portandosi via tutti i Rolex da uomo che gli erano stati regalati.

Per ripicca, Totti si era trattenuto tutte le borse firmate della donna per poi restituirgliele in questi giorni, ma la donna sembra non aver ceduto e di aver trattenuto i Rolex che sono irreperibili.

Secondo alcune indiscrezioni, la Blasi gli avrebbe riposti in un’altra cassaforte la cui collocazione è nota soltanto a lei e agli addetti del posto in cui sono stati messi al sicuro.

Durante questa faida però, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini ha svelato il motivo per cui la Blasi avrebbe deciso di prendere i Rolex del suo, ormai, ex marito senza restituirglieli:

“Ilary ha voluto fare un dispetto a Totti. Ecco perché si è presa i Rolex”

Stando alle parole del magazine, la decisione della Blasi di volersi prendere tutti i costosi orologi di Francesco Totti è stato solo per via di un gesto di sfida nei suoi confronti e non per motivi economici.

La stessa Blasi, dopo le numerose notizie, ha taggato Totti in una storia di Instagram dove si è filmata fuori al negozio del noto marchio di orologi facendo il gesto di confabulazione con la mano.

Con questo video, Ilary ha dimostrato di voler ironizzare sulla faida nota come “la disfida dei Rolex e delle borse” alleggerendo un po’ la situazione anche per via delle varie notizie pubblicate sui media.

Al momento, sembra che i legali di entrambi le parte stiano al lavoro per assicurarsi che tra i due ci sia una equa ripartizione dato che dopo alcuni tentativi, non sembra esserci stato nessun risultato positivo per trovare un accordo.