Nuovissimo bonus INPS: 500€ solo per queste famiglie, dura fino al 31 ottobre

By

Ecco qual è questo nuovissimo bonus INPS che si può richiedere entro la fine di ottobre. Si tratta di ben 500 euro.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire come richiedere immediatamente questo bonus INPS che sta facendo gola a molti italiani.

Nuovi bonus INPS per gli italiani

L’INPS pensa ogni giorno a nuovi bonus che possa erogare alle famiglie in difficoltà, in modo che arrivino più facilmente a fine mese. Da qualche tempo, si parla del bonus di 500 euro, che potrebbe far fare un respiro di sollievo a molti italiani.

Per ottenerlo, però, bisogna rispecchiare determinati requisiti, che sono davvero specifici e che faranno in modo, purtroppo, che molti italiani vengano esclusi.

Inoltre, la data di scadenza per inoltrare la richiesta si sta avvicinando sempre di più. E’ fissata per il 31 di ottobre del 2022: rimangono, quindi, davvero pochissimi giorni per procurarsi tutte le documentazioni apposite e inviarle all’INPS.

Successivamente, verrà stilata una graduatoria tra chi possiede le caratteristiche pensate dall’INPS al fine di ottenere il bonus. Ogni cittadino dovrà collegarsi presso la sua area personale, con i propri dati, per scoprire se è idoneo alla ricezione del bonus in questione.

Tra l’altro, non stiamo parlando di pochi spicci, bensì di 500 euro, che siamo sicuri che faranno gola a molti cittadini italiani. Purtroppo, però, non è detto che possano riceverli.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire se possedete i requisiti necessari all’ottenimento del bonus.

Come ottenere il bonus da 500 euro

Il bonus INPS di cui stiamo parlando non è altro che il bonus cicogna 2022. Si tratta di un contributo destinato a tutte quelle famiglie che da poco hanno avuto l’opportunità di accogliere un nuovo bebè nella loro vita.

Il bonus in questione è destinato a coloro che rispecchiano determinati requisiti. In particolare, è necessario che le famiglie che richiedano tale agevolazione abbiano al loro interno almeno un lavoratore di Poste Italiane, uno iscritto alla Gestione Postelegrafonici e poi ancora ai dipendenti che si trovano sotto trattenuta dello 0,40%, e ai pensionati che una volta lavoravano per Poste Italiane e IPOST.

Ma quanti sono gli assegni messi a disposizione dall’INPS? Si tratta di 640 assegni, quindi un numero limitati di fondi pensati per le famiglie con un figlio ai primi mesi d’età.

Oltre ai requisiti che vi abbiamo citato, ogni famiglia verrà messa in lista anche in base al suo ISEE: più è basso, più ha la possibilità di ottenere i soldi.

La domanda, quindi, va compilata e spedita all’INPS, inserendo tutti i proprio dati che dimostrino di essere in possesso di requisiti d’ambito lavorativo e finanziario.

La domanda va inviata telematicamente presso il sito ufficiale dell’INPS. Si dovrà accedere inserendo i propri dati, generalmente lo SPID, dopodiché bisognerà recarsi nelle sezioni Prestazioni e Servizi e poi sul Bonus cicogna.

E voi possedete i requisiti richiesti dall’INPS per ottenere il bonus in questione? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime agevolazioni erogate dall’ente per le famiglie.