Con il passare degli anni, i segni del tempo sul nostro corpo si fanno sentire. E’ un problema che riguarda tutti, soprattutto per quanto riguarda le macchie dell’età sulle nostre mani. Ma non tutti sanno che esiste un modo per farle sparire per sempre, bastano solamente 3 ingredienti: scopriamo come fare.

Le macchie scure sulle mani sono sicuramente un problema molto comune e fastidioso. Per molti, sono una vera e propria insicurezza, dato che sono legate all’invecchiamento. Ma non tutti sanno che esiste un semplice ed efficace rimedio per eliminarle per sempre. Basterà utilizzare solamente tre ingredienti. tutti i dettagli.

Macchie sulle mani: aspetto e cause

Con il passar del tempo, sulle vostre mani possono comparire delle macchie di colore marrone o nero scuro, vengono chiamate lentiggini solari. Si sviluppano quando per anni, la pelle è stata esposta al sole per molto tempo. Possono essere di diverse dimensioni e forme.

Solitamente si presentato dopo il raggiungimento i 40 anni, ma diventano più evidenti verso i 65 anni e possono anche comparire in giovane età. Non solo colpiscono il dorso delle mani, ma anche il volto. Anche se non sono pericolose per la nostra salute, sono un vero e proprio disagio per tantissime persone dato che esteticamente non sono così piacevoli.

Inoltre, le mani condizionano tantissimo l’età percepita. Come vi abbiamo già detto, nelle maggior parte dei casi, le macchie dell’età sono un disagio estetico. Ma come possiamo eliminarle definitivamente? Esiste un rimedio efficace che vi aiuterà, dovrete procurarvi solamente 3 ingredienti che potrete trovare in cucina: scopriamo come fare.

Come eliminare le macchie dalle mani: il semplice rimedio

Se le mani non vengono trattate in tempo, eliminare le macchie delle mani è veramente difficile. Ma esiste un rimedio facile, veloce ed efficace da realizzare con pochi ingredienti. Ve ne serviranno solamente tre, stiamo parlando del bicarbonato di sodio, albume d’uovo e del dentifricio.

Sono tutti elementi in grado di esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte. Innanzitutto, prendete una ciotola e versate un cucchiaio di ogni ingrediente. Mescolate energicamente e in questo modo otterrete un composto cremoso che potrete spalmare sul dorso delle vostre mani.

Sin dal primo utilizzo noterete che le vostre mani risulteranno morbide e idratate. Vi consigliamo di applicare questa fantastica crema la mattina e la sera. Dopo pochi giorni, noterete che le macchie delle pelle scompariranno poco alla volta o comunque saranno meno evidenti, ogni situazione è diversa.

I segni del tempo sono un tema che viene ancora fin troppo sottovalutato. Purtroppo, possono mettere a disagio la persona, proprio per questo, è importante prendersene cura in modo da risolvere ogni tipo di insicurezza. Anche se è fondamentale accettare tutti i difetti del nostro corpo e migliorarci ogni giorno.