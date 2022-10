Macchie di cibo sui tessuti, il metodo più efficace per toglierle senza lavatrice

Ci sono dei metodi molto efficaci per rimuovere le macchie di cibo più ostinate dai nostri tessuti.



Nel corso della nostra giornata ci capita spesso di dover far i conti con alcune macchie che si formano sui nostri tessuti per via di essersi sporcati con del cibo o per via di altre situazioni.

Le macchie più ostinate e frequenti avvengono per via di rovesciamenti di vino o di cibo sulla nostra tovaglia o per via dell’erba quando tendiamo a praticare uno sport o ci sediamo su di esso.

Macchie: ecco come rimuovere quelle di cibo dai tessuti

Tra tutte queste però, quelle che tendono a formarsi sono proprio quelle di cibo, la cui caduta e formazione della macchia avviene in modo accidentale facendo rovesciare dei residui sulla nostra tovaglia oppure poggiando un contenitore già di suo unto all’esterno.

Inoltre, questi incidenti capitano spesso se abbiamo a che fare con bambini che tendono a consumare cioccolate e dolci o a non essere disciplinati in tavola o quando abbiamo invitati a pranzo o a cena e ci facciamo distrarre e non badiamo a non sporcare il tovagliato.

Di conseguenza, ci ritroviamo a dover fare i conti con alcuni aloni che non si levano facilmente e tendiamo ad acquistare prodotti che sono mirati all’eliminazione di queste macchie.

Molte volte, però, anche se utilizziamo alcuni ingredienti che servono per disinfettare e per rimuovere questi aloni, anche dai nostri capi colorati, abbiamo bisogno di fare più di un lavaggio e non otteniamo il risultato sperato.

Per questo motivo, cerchiamo in tutti i modi di trovare delle alternative, ma bisogna stare attenti a non usare prodotti aggressivi, altrimenti i nostri capi potrebbero danneggiarsi e quindi risultare inutilizzabili.

Esistono però, alcuni metodi che sono infallibili che vengono tramandati di generazione in generazione, grazie all’uso di alcuni ingredienti naturali. In questo modo le macchie spariranno anche senza dover usare la lavatrice.

Metodo per togliere le macchie dai tessuti

Una delle macchie più difficili da rimuovere è quella di caffè che si può eliminare immergendo il capo in acqua calda con mezzo cucchiaino di detersivo dei piatti e un cucchiaio di aceto bianco, lo stesso vale per altri tipi di macchie come l’orzo solubile o il ginseng.

Il vino rosso invece viene rimosso grazie al sale e al bicarbonato di sodio, mentre quello bianco con acqua fredda e detersivo mentre l’olio con una miscela di acqua calda e aceto bianco e poi successivamente shampoo.

La salsa di pomodoro, il succo di frutta, vengono rimossi con acqua e aceto bianco o succo di limone, mentre le tracce di latte vanno via con un po’ di detersivo e dell’acqua calda.

Bisogna però fare attenzione per quanto riguarda il succo di limone. Questo ingrediente va bene per i capi bianchi mentre per i colorati potrebbe creare dei problemi e quindi stingerli.

Pertanto, per rimuovere macchie di sugo o di altri alimenti dai nostri capi colorati possiamo optare per una soluzione differente, ossia quella del sapone di Marsiglia o del sapone giallo.

Questi ingredienti vanno fatto sciogliere a scaglie in dell’acqua calda e successivamente posti all’interno di una bacinella, dopo andremo a immergere il nostro capo e a lasciarlo in ammollo per qualche minuto.

Trascorso il periodo di tempo, a secondo della macchia da rimuovere, possiamo procedere con il lavaggio del capo, preferibilmente a mano usando dell’acqua calda e anche della carta da cucina assorbente.

In questo modo, il residuo di sporco alimentare verrà assorbito e il nostro capo tornerà come nuovo senza dover avere paura di indossarlo e di trovare degli aloni provocati da alcuni alimenti.