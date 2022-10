Stipetti di legno della cucina pieni di grasso e sporco: come si puliscono

Gli stipetti di legno della cucina possono riempirsi inesorabilmente di sporcizia. Vediamo come rimuoverla con facilità.

Molto facili da sporcare quanto difficili da pulire: gli stipetti di legno sono una parte cruciale delle nostre cucine.

Stipetti di legno: che fatica pulirli

Fondamentali nella propria cucina per contenere spezie, pietanze e stoviglie, gli stipetti di legno, aperti centinaia di volte al giorno, possono sporcarsi con molta facilità. Grasso, sporcizia se lasciati a lungo, giorno dopo giorno, possono sedimentarsi diventando particolarmente difficili da togliere.

Per fortuna, esistono dei metodi semplici per pulirli, ereditati dalle nostre nonne e davvero applicabili con degli ingredienti naturali che troviamo nelle nostre cucine. Applicandoli, stanne certo, riuscirai a farli tornare di nuovo lucidi e nuovi.

Come pulirli

Per pulire gli stipetti in legno potrai utilizzare degli ingredienti naturali presenti nella tua cucina e un bel po’ di olio di gomito.

Ancora una volta riuscirai a tirare via lo sporco dagli stipetti di legno con l’aiuto di un ingrediente che si può trovare nelle nostre cucine: il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo dovrebbe essere applicato sulla superficie e, successivamente, toglierlo con una spugna umida per eliminare sia la sporcizia che il bicarbonato. Si tratta di un ingrediente perfetto anche per lucidare con efficacia senza lasciare aloni.

Anche l’olio vegetale può essere aggiunto al bicarbonato. Disponendoli in una ciotola in parti uguali, potrai cospargere il composto sugli stipetti in legno. Dopo, usando una spugna potrai rimuovere grasso e sporco.

Sapevi che, anche il sapone di Marsiglia può essere utilizzato sugli stipetti in legno. Il sapone non è un prodotto aggressivo. Occorreranno due cucchiai di sapone liquido oppure in scaglie da sciogliere in un litro d’acqua. La soluzione dovrà essere passata sui mobili. Saranno profumati e come nuovi. Al sapone di Marsiglia si può usare anche il bicarbonato per creare un detergente unico.

Un altro ingrediente utile è l’aceto di mele, perfetto soprattutto se i tuoi stipetti di legno sono scuri. L’aceto di mele, inoltre, ha un profumo molto più delicato rispetto all’aceto di vino e può essere più tollerabile. Per usarlo, l’aceto di mele deve essere messo su un panno umido e passato direttamente sul mobile. Con un panno umido strizzato si può pulire tutto e controllare che non ci siano aloni.

Periodicamente, ricordati di nutrire i tuoi stipetti di legno con dell’olio d’oliva. Ciò permetterà che il legno resti lucido e non si rovini con il passare del tempo. L’olio va messo su dell’ovatta o un dischetto di cotone e passarlo sugli stipetti. Poi, non toccare per molte ore di modo che il legno possa assorbire bene l’olio. Successivamente, usa un panno pulito ma umido al fine di rimuovere gli eccessi di olio.